Niet iedereen was te spreken over de cliffhanger van GTST

De laatste aflevering van het seizoen van Goede Tijden Slechte Tijden is traditiegetrouw eentje met een enorme cliffhanger. Toch was niet iedereen even enthousiast over deze laatste GTST voor de zomerstop. Er was al veel te doen geweest over die laatste aflevering, zo moest ‘ie opnieuw worden opgenomen, zou het de duurste ooit zijn geweest en liet een nieuwe foto ineens nog een overwacht slachtoffer van Loes zien. Verhaal

In het plot valt Loes, de doorgedraaide assistente van Nina, van een container. Nina ligt volledig vastgebonden in de achterbak van een auto die elk moment geplet kan worden door een heftruck. En dan was er nog Bing, die bijkomt in het ziekenhuis, en direct wordt ondervraagd door de politie. Wie overleeft de cliffhanger: is Loes dan echt dood, of zal Nina of Rik het leven laten? #GTST #cliffhanger #zomercliff pic.twitter.com/rh0iggmvQb — GTST Street Team © (@gtststreetteam) 6 juli 2018 Reacties

Spannend genoeg, of niet? Op Twitter waren veel kijkers aan het napraten, en de meningen waren verdeeld, zo bleek.

Ik had er meer van verwacht vanwege de verhalen erover. Maar toch best wel spannend. — Leontien de Jonge (@Wasbeertje72) 7 juli 2018

Mwa niet slecht maar ook niet ‘wow ik zit op het puntje van m’n stoel’ goed. — Floor Janssen|| 7 days till 18 (@janssensnuf) 7 juli 2018

Ik vond hem ook tegenvallen 😰🙈 — Désirée (@ZeeuwsWuufke) 6 juli 2018

Net de #cliffhanger van #gtst gezien wat slap, beetje nep rondjes rennen tussen containers. En dit was de duurste ooit? Viel mij erg tegen jammer dat het allemaal er zo slecht en nep gespeeld is. Loes speelde trouws wel super! — Danny Hulst (@DannyHulst1989) 5 juli 2018

Kan iemand mij vertellen wat hier spannend aan is? #gtst — ❤ (@BvGx) 6 juli 2018

Mijn hele tijdlijn zit voetbal te kijken en ik? Ik heb mijn nagels bijna opgevreten bij #gtst #zomercliff pic.twitter.com/azJ6uSCfFy — Carin 🦂🐐 (@caatjekip72) 6 juli 2018

Nou, dat konden Carin en Jennifer wel…

OMGGG

HIER KOMT NINA TOCH NOOIT LEVEND UIT?!!??? 😐😱😭 #gtst — Jennifer Swift ♡ (@JenniferFK_) 6 juli 2018

Ook op het Instagram-account van ‘Nina’: Marly van der Velden, was er tweestrijd. Nadat Marly informeerde of mensen de zomercliff hadden gezien en het spannend vonden, varieerden de antwoorden van “Wat was het weer een fantastische cliffhanger” en “Ja, heel spannend, hopen dat je het overleeft, want wil je niet missen in gtst” tot “Ik had wel wat meer verwacht” en “Er was geen bal aan. Veel beter en spannendere cliffhangers gewend!”

Ook de kijkcijfers lieten te wensen over. Gemiddeld kijken er meer dan een miljoen mensen naar de laatste aflevering van het seizoen voor de zomerstop, maar dit keer had de soap concurrentie van de WK-wedstrijd België-Brazilië.

Pas maandag 3 september zullen de fans van de zomercliff zien of het allemaal toch op z’n pootjes terechtkomt. Dan is de allereerste aflevering van het nieuwe seizoen te zien bij RTL 4.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD, Twitter. Beeld: RTL, GTST