Co de Roodt (83) is dankzij het weeralarm opeens een internetsensatie

De 83-jarige Co had niets door, maar haar facebookprofielfoto werd plotseling duizenden keren geliket en gedeeld.

Allemaal vanwege haar ‘toepasselijke’ naam: Co de Roodt. Als je het uitspreekt, dan kun je het lezen als ‘code rood’. En dat was precies het weeralarm van gisteren, door de hevige sneeuwval.

Lol

Co kan er zelf ook wel om lachen, dat haar naam opeens overal op internet met een knipoog wordt gebruikt. “Toevallig had ik een paar weken geleden nog het grapje gemaakt: oma, er wordt voor u gewaarschuwd. Ze begreep het eerst niet,” vertelt haar kleindochter Chavenne Ooms (30). De hele familie ligt in een deuk, zo laat de kleindochter weten: “Wij als familie hebben er in elk geval heel hard om moeten lachen. Ze is op haar 83ste gewoon nog een internetsensatie!”

Mij niet gezien

Zelf gaat Co de deur niet uit, met die sneeuwval. “Ik blijf mooi binnen, in Rotterdam. Ik ben blijkbaar gevaarlijk”.

Bron: AD. Beeld: Facebook