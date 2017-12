Bijna 2,2 miljoen mensen zien bikkelharde coach Anouk in The Voice

Anouk is een goede zangeres en daarom nieuwe talenten veel leren, maar ze kan meedogenloos zijn.

Ze stuurde gisterenavond 2 mensen uit haar eigen team weg ‘vanwege een wanprestatie’. De een zong niet goed genoeg, de ander had juist een ondermaats optreden. Dat was genoeg voor Anouk. “Als ze mijn adviezen nu nog niet oppikken, doen ze het volgende week ook niet. Dus stuur ik ze allebei naar huis.” Daarmee overtreedt ze zelf eigenlijk de regels.

Braderie

Ook gaf ze hard commentaar op de pupillen van andere coaches. Zo waren nu twee deelnemers van Sanne Hans aan de beurt. De vorige keer dat Anouk coach was, zei ze tegen een 17-jarige jongen: “Je hebt mensen voor het grote podium en mensen voor de braderie in Leuven.” Daar kwam ze gisterenavond op terug: “Ik kan hier weinig positiefs over zeggen. Ik zou ze allebei niet meenemen. Ik kan wel weer beginnen over een braderie.” Maar haar medecoach koos toch een van de twee meiden.

Op de tv

The Voice deed het goed: het programma trok ruim 2,2 miljoen kijkers en is daarmee de grootste van de vrijdagavond. Het journaal van 8 uur trok 2 miljoen kijkers en bij RTL Late Night schoof Gordon aan om over zijn ‘mislukte bruiloft’ te praten. Dat trok 1,4 miljoen kijkers.

WHAT DID JUST HAPPEN?! 😱 Anouk schuift The Battle regels aan de kant en stuurt beide naar huis! #TVOH #TVOH8 #TheVoice pic.twitter.com/OHGA7ZIgba — The voice of Holland (@RTL_TVOH) 15 december 2017

Bron: AD. Beeld: ANP