Déze bekende zanger neemt het stokje van Lil’ Kleine over in ‘TVOH’

Het TVOH-doek valt voor Lil’ kleine. Na 2 spraakmakende seizoenen houdt de rapper het als coach voor gezien. Vrijdag maakt zijn opvolger met een komische foto op Instagram bekend dat hij het volgende seizoen plaats mag nemen naast Anouk, Waylon en Ali B.

Niemand minder dan Jan Smit neemt plaats achter de rode knop op 1 van de 4 draaide stoelen.

“Komend seizoen ben ik 1 van de coaches van The Voice of Holland!”, klinkt het blij op de Instagrampagina van de volkszanger. “Ik vind het een enorme eer om plaats te mogen nemen naast Anouk, Waylon en Ali B”, schrijft Jan.

Burn-out

Voor Jan Smit wordt zijn rol als coach 1 van de 1ste grote klussen na het Songfestival sinds zijn pittige burn-out. In november 2019 maakte de zanger wereldkundig dat hij een pauze in zou lassen omdat hij geteisterd werd door keelklachten. Later bleken het om meer dan alleen keelklachten te gaan en werd vastgesteld dat de zanger een burn-out had. “Het is tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen, hoezeer me dat ook spijt naar al mijn trouwe fans toe”, schreef hij destijds op Instagram.

Geducht tegenstander

Peter van der Vorst legt in een persbericht uit waarom hij voor de Volendammer heeft gekozen als opvolger van Lil’ Kleine. “Hij heeft zijn sporen in de muziekindustrie ruimschoots verdiend en vertegenwoordigt een genre dat nog mist in het programma. Hij weet als geen ander wat de valkuilen zijn voor een beginnend artiest. Zijn kennis en ervaring maken hem een geducht tegenstander van de andere coaches”, aldus de programmadirecteur van RTL.

