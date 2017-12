Code rood: híer kan de sneeuwval nu levensgevaarlijk zijn

De sneeuwval en gladheid heeft zijn top bereikt: het KNMI heeft inmiddels code rood afgegeven.

En dat betekent dat het heel gevaarlijk kan zijn op de wegen, dus pas op!

Code oranje

Alleen in Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe geldt code rood nog niet: daar worden inwoners en werkenden nog gewaarschuwd met een code oranje. Maar in de rest van Nederland is het dus enorm oppassen geblazen. Hoef je niet naar buiten? Blijf dan binnen.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: ANP