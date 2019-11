Coen Swijnenberg voorlopig niet te horen op de radio

Coen Swijnenberg is de komende tijd even niet te horen op de radio. Zijn 538-collega Sander maakt maandag in de uitzending bekend dat Coen rust nodig heeft, en dus een werkpauze inlast. Hoe lang hij precies stopt met werken is nog niet duidelijk.

Coen Swijnenberg is dagelijks te horen op Radio 538, samen met zijn goede vriend Sander Lantinga. Het duo presenteert al jaren de welbekende Coen en Sander Show.

Advertentie

Serieus nootje

In de uitzending vertelt Sander Lantinga waarom hij niet met zijn vaste collega Coen Swijnenberg te horen is. “Ik moet een serieus nootje kraken. Coen was er woensdag en donderdag niet en zal er vandaag ook niet zijn en wellicht morgen ook niet. Coen heeft even wat rust nodig”, verklaart de presentator.

Tijd voor zichzelf

“Hij moet even wat gas terugnemen en wat tijd voor zichzelf pakken en dat gunnen wij hem,” gaat Sander verder. De vervanger van Coen, presentator Barend van Deelen, voegt eraan toe: “Dat is wat we gaan zeggen. Coen rust uit en hopelijk tot zo snel mogelijk.”

Geen burn-out

Volgens Shownieuws heeft Coen geen burn-out, maar moet hij voor zijn gezondheid wel even wat rust nemen de komende periode. Wanneer de presentator weer op de radio te horen is, is nog niet bekend.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP