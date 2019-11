Coen Swijnenberg openhartig over time-out: "Mijn lijf trok aan de noodrem"

Radio-dj Coen Swijnenberg liet eerder al weten dat hij een tijdje niet meer op de radio te horen zal zijn. Nu vertelt hij waarom hij ervoor kiest om een time-out te nemen.

Op social media laat hij weten: “Even een bericht nu het een tijdje stil is. Het gaat met mij momenteel niet zo lekker. De batterij is leeg en m’n lijf heeft flink aan de noodrem getrokken. Al wil ik nog zo graag, het gaat simpelweg even niet. Ik moet dat serieus nemen en me erbij neerleggen dat het herstel tijd nodig heeft. Hoe moeilijk het ook is om nu niet radio te kunnen maken.”

Advertentie

Jubileum

Coen laat ook weten dat hij er tijdens het jubileumfeest van de Coen & Sander Show dit weekend niet bij zal zijn: “Deze week bestaat de Coen & Sander Show alweer 15 jaar en daar ben ik supertrots op. Komende zaterdag wordt dit jubileum gevierd met 7500 vrienden van de show in Eindhoven. Helaas lukt het me niet om het feestje mee te vieren, maar neem van mij aan dat het ook zonder mijn aanwezigheid een onvergetelijke avond wordt.”

Prachtavond

Aan de feestgangers die er zaterdag wel bij zullen zijn, geeft Coen mee: “Voor iedereen die gaat: maak er een prachtavond van en proost op nog vele jaren Coen & Sander Show. Voor alle luisteraars: ik kijk er naar uit om jullie weer lastig te kunnen vallen op Radio 538 naast vriendje Sander.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!Â

Bron: Twitter. Beeld: ANP