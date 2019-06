Kijker vol lof over wijze raad Clarence Seedorf bij 'College Tour'

Zondagavond was Clarence Seedorf te gast bij College Tour. In plaats van alleen over zijn carrière te praten, gaf de oud-voetballer gerichte tips over stressmanagement bij jongeren. En dat viel in goede aarde bij de kijkers thuis.

Matthijs van Nieuwkerk is sinds dit jaar de nieuwe presentator van College Tour. Terwijl de uitzending van afgelopen week matig scoorde, keken er zondagavond ruim 700.000 mensen naar het programma.

Advertentie

Gasten College Tour

Clarence Seedorf is één van de bijzondere gasten in het nieuwe seizoen van het geliefde NTR-programma College Tour. De voetballer is daarmee één van de eerste gasten van Matthijs van Nieuwkerk. Naast Clarence zijn onder andere ook nog komiek Peter Pannekoek, muzikale broers Arthur en Lucas Jussen en strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq te zien.

Carrière Clarence Seedorf

De gast van zondagavond mag zich één van de meest succesvolle clubvoetballers uit de Nederlandse voetbalhistorie noemen. Zo won Clarence Seedorf 2 wereldbekers, 4 Champions Leagues en 5 landskampioenschappen. Sinds 5 jaar staat hij niet langer zelf op het veld, maar is hij trainer.

Omgaan met teleurstellingen

Terwijl hij voornamelijk geroemd wordt om zijn talent als voetballer, blijkt Clarence ook over een flinke dosis mensenkennis te beschikken. Hij geeft de studenten dan ook wijze raad. “Teleurstelling is deel van het leven. Ik denk dat je moet accepteren wat de reden van de teleurstelling is. Als je dit weet, kun je het gevoel oplossen. Doelen blijven stellen hielp mij altijd om teleurstellingen te overkomen. Want dan focus je je niet langer op hetgeen wat je teleurgesteld heeft.”

Stressmanagement

De voetballer sluit af met huiswerk voor de studenten. “Jongeren hebben dagelijkse stress door studeren, werk en het leven zelf. Ik wil jullie uitnodigen om je te gaan verdiepen in hoe je met stress om kunt gaan. Dit zou ik graag als vak op scholen zien, om burn-outs te voorkomen. Stressen is nodig in sommige situaties, maar daarna moet je kunnen herstellen. Er zijn methodes die je kunt gebruiken. Probeer je daarin te verdiepen, want dat maakt je leven een stuk gemakkelijker.”

Zijn advies ontgaan de kijker niet, en dat is terug te zien op Twitter. Heb zelf kritiek, dan kan de kritiek van buiten nooit meer schadelijk voelen.

Erudiet, intelligent, interessant, prikkelend. Mooi, Clarence Seedorf bij #CollegeTour. — Willem Vissers (@vkwillemvissers) 2 juni 2019

En tot slot geeft Clarence Seedorf nog even huiswerk: ‘Leer om te gaan met stress. Het zou een vak op school moeten zijn.’ Wijze woorden, want dealen met stress is extreem belangrijk in onze jachtige en prestatiegerichte maatschappij! #collegetour — John Verbruggen (@JVFotografie) 2 juni 2019

Huiswerk van Clarence Seedorf aan de studenten bij #collegetour:

‘Stressen is nodig (bij examens, wedstrijden etc): maar daarna moet je kunnen herstellen. Daar zijn methodes en technieken voor en probeer je daarin te verdiepen. Dat maakt je leven stukken leuker’. 👏🏼👏🏼👏🏼 #stress — Daphne Vlake (@DaphneVlake) 2 juni 2019

“Mijn interesse ligt in ’t beter maken van de ander. En het laten voelen dat het echte interesse is! Ik probeer altijd naar kansen te kijken.” Clarence Seedorf Wat ’n inspirerende man is dat toch. Met die positieve energie kunnen we de werkweek weer lekker in! #collegetour pic.twitter.com/0AVOTrpmro — Elsschot🇳🇱🌳🌲🇪🇺 (@marcelbar8) 2 juni 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Televizier, NTR. Beeld: ANP