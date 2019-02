Elise drinkt koffie met een moeder die ook een gehandicapt kind kreeg

Een kersverse moeder googelde op ‘spasticiteit’ en kwam op de blog van Libelle’s Elise terecht. “Ze had net te horen gekregen dat haar leven een soort van over was en daar was ik, met precies hetzelfde verhaal.”

‘Blijft u vooral positief!’ zei de kinderneuroloog in het AMC, zo’n 16 jaar geleden. Ze klapte de map dicht met de MRI-foto’s van de gatenkaas-hersenen van onze 1-jarige zoon. Na maanden onzekerheid bleek hij spastisch, maar wat hij allemaal wel zou kunnen en wat niet, kon niemand voorspellen. Succes en tot ziens.



Hoe heb ik mijn ouders de diagnose verteld? Geen idee. Over de telefoon denk ik, ze woonden ver weg. Heb ik gehuild? Volgens mij niet, terwijl daar normaal gesproken weinig voor nodig is. Kon ik nog eten? Slapen? Mijn herinneringen zijn nog waziger dan de hersenscan van Ties.

Probleemgevallen-kraamzaal

Ik ben in één klap terug in de tijd als ik koffiedrink met een jonge vrouw die net een kindje als Ties heeft gekregen. De dag van zíjn diagnose googelde ze op ‘spasticiteit’. Ze had toch niets beters te doen omdat ze in het ziekenhuis lag bij te komen van een spoedkeizersnee. Aan de andere moeders op de probleemgevallen-kraamzaal had ze niets. Die lagen alleen maar te huilen.

Mijn blog was het enige positieve dat ze over de handicap kon vinden. Ze had net te horen gekregen dat haar leven een soort van over was en daar was ik, met precies hetzelfde verhaal. En ik was niet overspannen! Of in ieder geval niet de hele tijd.

Als ik oude foto’s laat zien, voel ik me een veteraan die vertelt dat de oorlog best meevalt. Ties in de box naast zijn even oude neefje: “Die gaat nu naar het gymnasium. Nee hoor dat is niet pijnlijk. Op een gegeven moment hou je op met vergelijken.” Zijn eerste verjaardag: “Hij kreeg een loopfietsje. Nooit gebruikt, HAHAHA.” Ik, opnieuw zwanger: “Ik zou het bij twee kinderen houden, maar dat zeg ik ook tegen vriendinnen zonder gehandicapt kind.”

Aangepaste auto

Ze is vrolijk en leuk. En dapper vooral. Zelf durf ik nog steeds niet verder dan een jaar vooruit te kijken, zij wil nu al álles weten. “Moeten we verhuizen? Wanneer heb je een aangepaste auto nodig? Wanneer kreeg Ties een rolstoel?”Een speeddate is er niets bij. Ondertussen roep ik stilletjes alle goden, beschermengelen en overleden dierbaren aan die ik kan bedenken. Alsjeblieft, laat dit jongetje méér kunnen dan Ties. Maak hun leven net ietsje makkelijker, oké?

“Blijf schrijven!”, zegt ze bij het afscheid.

“Blijf positief!”, antwoord ik, want dat is tenslotte in elke situatie het beste advies.

Elise van der Velde (49) is getrouwd met Remco (48) en moeder van drie: Ties (16, lichamelijk en verstandelijk gehandicapt), Rijk (13) en Loes (10). Ze is tekstschrijfster en partner bij Lotje&co, het grootste platform voor gezinnen met een zorgintensief kind.

Beeld: privébeeld Elise.