Hanneke Mijnster (aanstormend veertiger) leest, praat en schrijft het liefst over liefde. Ze co-oudert vol overtuiging en heeft sinds kort een relatie met een vrouw. Ze woont vlakbij de kust en zoekt al jaren een hobby. Vandaag schrijft ze over de schoolkeuze van haar zoon.

Ooit was ik een stoere moeder. Rebels. Mijn kind gevallen? Kusje erop en gaan. Borstvoeding geven? Dat bepaal ik zelf wel. Uiteindelijk werd ik zelfs gekielhaald op social media, omdat ik schreef dat ik het vertikte om te gaan luizenpluizen in de klas.

En nu? Nu ben ik alles geworden wat ik ooit verafschuwde. Nu gaat het oudste hartelapje bijna naar de middelbare school en ben ik verworden tot een walgelijk weekdier. Breken de tranen me uit als ik denk dat hij helemaal naar de andere kant van de stad moet fietsen (weet hij de weg wel? past hij wel op? is hij niet bang?), zie ik mijn knappe slungel ongemakkelijk door die grote school lopen en wil ik me, hop, als een koala om mijn jong heen klemmen. Kom maar jongen, mama regelt het wel even. WTF?

Middelbare school

Hier in Haarlem wemelt het van de uitgewaaierde import-Amsterdammers met 2,1 kind, dus voor de zekerheid moet elk kind een topvijf van gewenste middelbare scholen samenstellen. Door corona waren er dit jaar geen open dagen, dus we hebben ze niet eens allemaal van binnen gezien. Maar goed, met de eerste school die we vorig jaar al bezochten was het meteen raak qua verheugen en voorpret, dus alle andere opties waren alleen voor nood.

In de aanloop naar de uitslag namen de zenuwen toe, bij mij nog meer dan bij mijn jongen. Terwijl hij het toch moet gaan doen. Als ik ook maar iets had kunnen doen om enige zekerheid te kopen, dan had ik het gedaan. Een warme aanbevelingsbrief regelen? Kom maar op. Een videoboodschap? Joe! 5000 euro neertellen? Ook. Strijden voor de toekomst van m’n kind haalt blijkbaar het lelijkst in mij naar boven.

‘Hoe is het nu?’ informeerde mijn verkering de avond voor de uitslag.

‘9 lange vingers

2 paaseieren

6 pepermuntjes

en een klein zakje chips.’ antwoordde ik.

Ze wist genoeg.

Keuze

‘Alles is relatief’ suste ze. Wat natuurlijk ook zo is. Als we net zoals zij in het oosten hadden gewoond en hadden kunnen kiezen uit twee scholen, was het ook goed geweest. Maar omdat het er nu ineens vijf zijn en één met afstand favoriet, voelt het ineens als een keuze voor het leven. Wanneer ik mezelf toestond om eens lekker in die zenuwen te gaan hangen, zag ik Guus al depri, apathisch en blowend op de nummer drie van zijn lijst hangen. Totaal in de goot omdat zijn juiste levenspad hem was ontnomen. Ik geef toe, een tikkie drama is mij niet vreemd.

School 2

Gisteren was de uitslag: school 2. Tranen (ik) en nog meer tranen (de ex) en een ‘oh yes!’ (Guus). Jammer van school 1, maar dolblij met de kleinschaligheid van school 2 en vooral met de duidelijkheid die er nu eindelijk is. En hup, daar vlogen mijn zorgvuldig opgebouwde zorgen de deur uit. Of bijna dan, want deze school is nóg iets verder weg. Dus de eerder genoemde fietsvrees kan ik nog even in leven houden.

‘Teleurstelling en consternatie’ kopte het Haarlems Dagblad vanochtend. 30 van de 3200 leerlingen blijken uitgeloot voor hun héle topvijf. Een verdubbeling ten opzichte van eerdere jaren. Blijkbaar was 2009 een vruchtbaar jaar en is nu het Haarlemse schoolsysteem verstopt. De dertig schoollozen worden nu verspreid over de regio. Dus ja. Alles is relatief.

Beeld: privé.