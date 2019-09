Columnist Jerry Goossens: "Een spelletje. Maar bepaald geen kinderspel"

Jerry Goossens is schrijver en columnist. Drie keer per week deelt hij zijn kijkervaringen op Libelle.nl. Deze week schrijft hij over Expeditie Robinson.

*Let op: dit bericht kan spoilers bevatten*

Advertentie

Dionne ‘OnneDi’ Slagter (29) heeft het BN’erschap verworven door in langdradige YouTube-filmpjes speelgoed te testen. Als je daar iets van vindt, ben je er vermoedelijk te oud voor. Maar in de derde aflevering van Expeditie Robinson stond de enthousiast volgetatoeëerde kinderster voor een veel grotere uitdaging. Zij moest ervoor zorgen dat Kamp Zuid tijdens de tweede immuniteitsproef niet nóg een deelnemer zou verliezen.

Vorige week werd voormalig Dolly Dot Anita al naar huis gestuurd. Opnieuw verliezen zou het team ernstig verzwakken. Ja, het was een cruciale immuniteitsproef. Met een allesbepalende rol voor Dionne. Uithoudingsvermogen én ruimtelijk inzicht, daar kwam het op neer. Er was een militair aandoend hindernisparcours uitgezet, waar een zware kist doorheen moest worden gezeuld. De kist was met een touw verbonden aan een metershoog, kubusvormig palenlabyrint. Klauterend door het raamwerk moest ze extra meters touw ontvlechten om haar teamgenoten de ruimte te geven de kist verder te brengen. Een spelletje. Maar bepaald geen kinderspel. Zeker niet bij temperaturen van boven de 40 graden. Desondanks was Dionne vastberaden. “Ik ga het nailen.”

Enfin, daar kwam dus niets van terecht. Terwijl collega-YouTuber Kalvijn zich soepel als een aap door het labyrint van Kamp Noord bewoog, zat Dionne al snel huilend tussen de palen. Ze had een allesbepalende eerste lus over het hoofd gezien, waardoor al haar inspanningen voor niets waren en de proef op verpletterende wijze werd verloren.

RTL Nieuws-verslaggever Jaap van Deurzen zag zijn kans schoon. Jaap is 67 jaar oud, (deels) gepensioneerd en beslist geen dennetje. Vorige week wist hij zichzelf binnen recordtempo te blesseren, waardoor hij bij de immuniteitsproef vanaf de zijlijn moest toekijken. Waarmee hij zichzelf direct in de voorste linie van de gevarenzone plaatste. Dat hij de eilandraad toch overleefde, ten koste van eerdergenoemde Anita, was te danken aan zijn onverwoestbare humeur (“ik ben een feestneusje”) én het ietwat seksistische vooroordeel dat een grote, oude man met overgewicht fysiek sterker is dan een pezig afgetrainde, 8 jaar jongere vrouw. Dionnes smadelijke zelfoverschatting bood hem een kans dat kunstje nóg een keer te flikken. “Ze bolwerkt het niet, qua energie”, gnuifde hij opgetogen.