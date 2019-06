Onze zoon van 17 moet voor school een judo-examen doen in het regionale sportcentrum in Marseille. Nou is Marseille een geweldige stad, waar veel moois te zien is. Ik neem er mijn bezoek altijd graag mee naartoe, om ze te laten zien dat de vooroordelen over deze op een na grootste stad van Frankrijk niet terecht zijn. Maar eerlijk is eerlijk, het sportcomplex ligt in een niet zo fijne wijk. Het is een half uurtje rijden, voor Franse begrippen naast de deur. Toch is dit uitstapje een onderdompeling in een andere wereld. Ik zie er behoorlijk tegenop.

Parkeren op de parkeerplaats is geen optie. De grond ligt bezaaid met glas van ingeslagen autoraampjes. In het halfduister onder de overkapping worden zaken gedaan die het licht inderdaad niet kunnen verdragen. Op straat nog ergens een plek te vinden is ook uitgesloten. Alles staat bomvol. De auto’s staan zelfs overal waar het niet mag. Ik baal, want ik heb liever niet dat mijn auto hier wordt weggesleept en we deze buurt te voet moeten verlaten. “Mam, maak je niet druk. Zet hem gewoon ergens neer, zegt mijn zoon relaxed, de politie komt hier niet eens, dit is een no-go zone.” Een wàt? No go zone…? Ik word opeens woedend. Hoe verzint de school het om ouders met hun kinderen naar deze plek te sturen!

Ik parkeer uiteindelijk in een smal straatje een eind verderop, half op de stoep, zodat het verkeer er nog net langs kan. Uit m’n tas haal ik ongemerkt de pepperspray die ik laatst gekocht heb tevoorschijn. Ik hou ‘m alvast in mijn hand, klaar om iedereen die ook maar een vinger naar ons uitsteekt een flinke lading peper in z’n ogen te spuiten.

We zigzaggen ons een weg langs kapotgeslagen flessen, opengebarsten vuilniszakken, vieze kleren, etensresten. Een jongen loopt rappend voorbij, hij schreeuwt een agressieve tekst vol putains en merdes. Iemand anders vecht een ruzie uit op z’n mobiel en stompt in het luchtledige. Ik versnel mijn pas en kijk strak voor me uit. “Doe nou niet zo overdreven, mam, zegt mijn zoon, zo erg is het ook weer niet.” Hij heeft makkelijk praten, hij heeft de zwarte band judo. Wacht eens even … Ik ben toevallig wel de moeder van deze grote knul, net 17 maar een geoefend judoka. Een paar grepen en hij schakelt iedereen uit, om zichzelf en zijn moeder te verdedigen. Toch? Ik hoef me helemaal niet zo druk te maken over de veiligheid van mijn kind, hij zorgt voor die van mij. De rollen zijn inmiddels omgedraaid. Die gedachte is wel even wennen, eerlijk gezegd. Een beetje meer ontspannen loop ik verder. We zijn er voordat ik het weet.

Marion Everink woont met haar gezin al vele jaren in Frankrijk. Ze is beëdigd vertaalster Frans en auteur van het populaire boekje ‘Meer sjans met Frans’. Het pas verschenen ‘Frans, tu comprends? ‘is een speels lees- en leerboek om alledaags Frans te leren en meer te begrijpen van de Franse cultuur. In deze nieuwe wekelijkse column hier op Libelle.nl geeft Marion ons een kijkje in haar dagelijks leven in de zonnige Provence en schrijft over de verschillen tussen Frankrijk en Nederland.

