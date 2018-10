Jongen schrijft rake column over vrouwen die alleen over straat moeten

Je zo onveilig voelen in je eentje op straat, dat je niet zonder pepperspray of zelfs een mes de deur uit gaat. Helaas is dat de werkelijkheid voor veel vrouwen in Nederland.

En daar schrikt Leon Zervos dusdanig van, dat hij er een rake column over schreef op bnnvara.nl.

Engerd

Hij begint met een anekdote over een fietstocht op een vrijdagavond om negen uur. Het meisje waar hij achter fietst, lijkt gejaagd achter zich te spieken of ‘die engerd’ nog steeds achter haar fietst. Opgelucht haalt ze adem als hij een andere afslag neemt. Leon legt uit waarom hij ineens zo zit met het gevoel van onveiligheid onder vrouwen op straat. “‘Zijn er dingen die je doet om je veiliger te voelen op straat?’, vroeg een vriendin van me”, schrijft hij. “Niet aan mij, maar op Twitter. Waar de eerste reply op haar vraag me nog liet glimlachen – iemand deelde een ‘stoer kijken’-playlist – werd het daarna vooral verdrietig en pijnlijk.”

Van nepbellen en facetimen tot pepperspray en een mes

Vrouwen, jong en oud, delen namelijk heftige trucs waarmee ze zichzelf zekerder op straat voelen. “Blijkbaar is het net zo vanzelfsprekend voor vrouwen om alleen over straat te gaan met sleutels tussen hun vingers geklemd, als het is om er daarna de deur mee open te maken”, merkt Leon op. Ook ontdekt hij dankzij de openhartigheid van de vrouwen op Twitter dat genoeg van hen zichzelf uitrusten met pepperspray of een mes. En, nog meer slimme maatregelen: “Vooraf vluchtroutes bepalen, niet naast mannen zitten in het openbaar vervoer, haarlak in je mouw stoppen of zelfs een afgebroken dikke boomtak bij je dragen in een onveilige wijk. Bovendien altijd een live locatie – een functie die omschreven wordt als een godsgeschenk – naar vrienden versturen. En dit is nog lang niet alles.”

‘Waarom is dit normaal voor vrouwen?’

Maatregelen die blijkbaar dagelijkse kost voor (te) veel vrouwen zijn, concludeert Leon. “Dat bleek ook toen ik mijn vriendin hierover vertelde en zij redelijk nonchalant reageerde met: ‘Ja. Wist je dat niet? Had ik niet verteld over die keer dat ik bijna door drie gasten een auto ingesleurd werd?’ Ik wist dat vrouwen – vooral door dit soort ervaringen – veel voorzichtiger zijn in hun eentje buiten de deur. Maar niet dat vrouwen zich genoodzaakt kunnen voelen om bewapend met boomtakken over straat te gaan om eventuele belagers van zich af te meppen. Waarom weet niet iedereen dat dit ‘normaal’ is voor vrouwen? En waarom is dit überhaupt ‘normaal’ geworden?”

‘Ik doe niets!’

Leon blikt tot slot terug op het meisje achter wie hij die vrijdagavond fietste. “Ik kan op zo’n moment ook niet duidelijk maken dat ik geen ‘engerd’ ben. Vanaf drie meter achter haar ‘ik doe niets’ schreeuwen, levert me ook alleen maar een nominatie voor ‘Weirdo van de Week’ op. Ik ga de volgende keer wel gewoon nét wat langzamer fietsen. Dan kan ze in ieder geval rustig een muziekje luisteren.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: bnnvara.nl. Beeld: iStock