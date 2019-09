Columnist Jerry: “Nu moet ik met een natte poes naar bed!”

Jerry Goossens is schrijver en columnist. 3 keer per week deelt hij zijn kijkervaringen op Libelle.nl. Deze week schrijft hij over Chantals pyjama party.

Toen het jaar nog jong was, kreeg Chantal Janzen de lachers op haar hand met 2 Instagram-filmpjes waarin ze zichzelf én de Nederlandse tv-wereld superieur op de hak nam. Even tevoren was bekend geworden dat Chantals RTL-collega’s Wendy van Dijk en Linda de Mol naar het concurrerende SBS van Linda’s broer John zouden vertrekken. Chantal bleef alleen achter. Op de Insta-filmpjes zien we haar oudste zoontje James mama vragen wanneer ze zijn verjaardag gaan vieren. Waarop Chantal antwoordt: ”Nee, sorry lieverd, mama moet ineens Miljoenenjacht doen. En morgen The voice. Overmorgen Oh, wat een jaar, en daarna Weet ik veel?”

Wat ze in dat rijtje programmatitels niet noemde, was Chantal blijft slapen, waarin ze de nacht doorbracht bij Bekende Nederlander. Want Chantal presenteert Chantal blijft slapen niet meer omdat het format eigendom is van eerder genoemde John de Mol. Maar zelfs hij kan Chantal niet verbieden ergens te blijven slapen en daar een cameraploeg bij uit te nodigen. Daarom heet Chantal blijft slapen nu Chantals pyjama party, en zit John de Mol opgescheept met een programmatitel die zonder de naamgeefster niks waard is.

In de 2e aflevering van Chantals logeerpartijtje belt zij aan bij Willem Bijkerk, ook wel bekend als de wilde rocker Waylon. Die heeft in 12 jaar een sex-drugs-en-rock-‘n-roll-imago opgebouwd waar weinig Nederlandse collega’s aan kunnen tippen. Maar wie verwacht dat Waylon opendoet in een wolk van cocaïne, komt bedrogen uit. De zanger heeft zich met voormalig Oh oh Cherso-deelneemster Bibi, de moeder van zijn pasgeboren dochter, verschanst in een Hilversums villawijkje (Waylon: “Dat hebben die drugsgebruiker en die slet van Cherso best goed gedaan, hè?’), waar ze met verve het keurige, jonge gezinnetje uithangen. “Zo, die zijn echt saai geworden”, monkelt Chantal grappend. Even later kuiert ze met het voormalige rockmonster door de supermarkt om boodschapjes te doen. Geen drank en drugs, zoals ze aanvankelijk hoopte, maar andijvie, aardappelen en luiers. De grootste uitspatting die Chantal in dat intens brave huishouden aantreft, is de ‘Star Wars-wc’: een toilet met een deksel dat automatisch omhoog wipt, met een ingebouwde sproei- en drooginstallatie. Aan het einde van de pyjamaparty, waarbij Waylon met 2 bandgenoten tóch nog een flesje wijn ontkurkt, neemt Chantal gekleed in een dartboardpak op de Star Wars-wc plaats, en concludeert: “O, die straal staat recht op mijn anus!” En over de droogfunctie die minder functioneert dan gehoopt: “Nu moet ik met een natte poes naar bed!”

Social media-fenomeen/zangeres Famke-Louise, de 2e gast in Chantals pyjama party, is zo mogelijk nóg saaier dan Waylon. Ze is verlegen, afstandelijk en bepaald geen prater. Omdat Famke K3-fan is, slapen zij en Chantal in de regenboogjurkjes die kenmerkend zijn voor de Vlaamse peuterpopgroep. En ook hier is het Chantal die haar eigen slaapfeestje maakt. Met een dik Vlaams accent: “Goedemorgen kindertjes, Kathleen heeft een schijthekel aan vroeg opstaan.”

Poppenhoofdje, zelfspot en prettig vuilgebekt. Ja, laat Chantal Janzen maar schuiven.

Jerry Goossens is schrijver en columnist.

Beeld: Robin van den Broek