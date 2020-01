Dít vinden kijkers van de comeback van 'Wie ben ik' met Caroline Tensen

Zaterdagavond keerde Wie ben ik? terug op de buis, mét Caroline Tensen als presentatrice. De show was 1 van de best bekeken programma’s van de avond.

Ruim 20 jaar geleden praatte Caroline Tensen ditzelfde programma aan elkaar. Aan het begin van de show liet ze dan ook weten ‘dolgelukkig’ te zijn met haar terugkeer. “Ik ben het blijste ei van de hele wereld dat ik dit vandaag weer mag doen, echt”, zegt ze met een grote lach op haar gezicht.

Niet alleen Caroline zelf, ook kijkers van Wie ben ik zijn blij met haar terugkeer. Op Twitter laten ze weten dat het net is alsof de presentatrice niet weg is geweest. En dat is toch best een mooi compliment:

Heel leuk dat Caroline weer terug is bij #Wiebenik 👍 — ANJA (@AnjaJosTweet) January 4, 2020

Alsof ze niet weg is geweest…Caroline. das best knap toch #wiebenik — Anita van Antwerpen (@AnitavAntwerpen) January 4, 2020

Ik vind het serieus leuk om Caroline Tensen weer te zien bij #wiebenik #vroegerwasallesbeter — Anita van Antwerpen (@AnitavAntwerpen) January 4, 2020

Aah zo aandoenlijk en lief dat Caroline Tensen weer terug is en daar ook zo oprecht blij mee is 😊 #wiebenik — Nina de Vries (@NinadeVries) January 4, 2020

Iéts minder blij zijn de kijkers met de vele reclameblokken tussen het programma door. “De reclameblokken die uit de late night show van Jinek zijn gehaald, komen dubbel en dwars in andere programma’s terug”, laat iemand met hashtag #WieBenIk op Twitter weten.

Bron: Twitter. Beeld: ANP