Commentaar op dierenliefhebster Britt Dekker bij Jinek

Britt Dekker staat erom bekend dat ze een echte dierenvriend is. Ze is dan ook van mening dat de kuddedieren bij de Oostvaardersplassen recht hebben op eten, in tegenstelling tot wat het Staatsbosbeheer vindt. Tijdens de uitzending van Jinek gaat ze discussie aan en dat wordt niet door iedereen gewaardeerd.

Sterkste overleven

Staatsbosbeheer liet eerder weten dat het niet verstandig is om met dit koude weer de wilde dieren bij de Oostvaardersplassen extra te voeren. Alleen de sterkste dieren zouden er dan met het eten vandoor gaan. Maar daar was Britt het niet mee eens. Ze regelde daarom 3000 hooibalen voor de kuddedieren.

Eva Jinek

Gisteravond nam de dierenliefhebster plaats aan tafel bij Eva Jinek. Ze ging over dit onderwerp in discussie met Ad Meijer, gedeputeerde van de provincie Flevoland. Hij is medeverantwoordelijk voor dit beleid.

Twitter

Maar dat Britt haar mondje klaar heeft, vindt niet iedereen even prettig. De kijkers vragen zich met name af waarom ze aan tafel zit. “Zit ik nu echt te kijken naar Britt Dekker die de situatie van de Oostvaardersplassen zit te duiden?”, klinkt het op Twitter.

Zit ik nu echt te kijken naar Britt Dekker die de situatie van de Oostvaardersplassen zit te duiden? Holy christ. Lukt het geen enkele redactie dan iemand van staatsbosbeheer of @FransVera voor de camera te krijgen?! Wat een zooitje zijn die talkprogramma’s tegenwoordig. #jinek — Rickey Gevers (@UID_) March 1, 2018

Britt Dekker als deskundige, dat ik dit nog mag meemaken had ik niet gedacht #jinek #brittdekker — Arthur (@wout1990) March 1, 2018

Iemand hier vond het een goed idee om #Jinek terug te kijken en nu luister ik naar Britt Dekker die beschrijft hoe dierenliefhebbers ‘natuurlijk’ onnatuurlijk aanwezige dieren die in de natuur natuurlijk doodgaan heel onnatuurlijk bijvoeren. — Bas van der Veen (@Basvanderveen) March 2, 2018

Zoveel deskundigen in het land en bij Jinek bedenkt iemand dat het een goed idee is om Britt Dekker te vragen haar licht erover te laten schijnen?? Echt… ik ben sprakeloos. #jinek — Nadya (@Zwarte_Magica) March 1, 2018

Waardering

Maar gelukkig zijn er ook kijkers die de mening van Britt juist waarderen en vinden dat ze het goed aanpakt om met Ad Meijer discussie te voeren.

Britt Dekker legt even het probleem haarfijn uit, zet ‘de politiek bestuurder’ het mes op de keel. Zij komt met allerlei oplossingen, onderbouwd met expertise. That’s me girl! #jinek — Asmodee (@Asmodee) March 1, 2018

Heb meer vertrouwen in Britt Dekker dan de kantoorbediendes van #staatsbosbeheer #jinek — Grumpy Dachs (@GrumpyDachs) March 1, 2018

