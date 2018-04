Deze oude commercial met Meghan Markle gaat het hele internet over

Met de koninklijke bruiloft in aantocht duiken er meer en meer oude filmpjes van Meghan Markle op. Dat is helemaal niet zo gek, want de royal in spe is natuurlijk een actrice en heeft regelmatig in spotjes en commercials gespeeld.

Maar om één of andere reden is dit spotje nu ineens heel populair op het internet. Het gaat om een reclame voor het Amerikaanse chipsmerk Tostitos.

In de video is Meghan op zoek naar een zak chips voor haar feestje en ze schrikt van de hoeveelheid ingrediënten die in chipszak X zitten. Wanneer ze Tostitos pakt en ziet dat deze chips gemaakt is van niets meer dan maïs, olie en zout, besluit ze daarvoor te gaan.

Andere stem?

Het concept is simpel, maar het filmpje wordt wereldwijd massaal gedeeld. Wat kijkers vooral opvalt, is dat de stem van een andere actrice lijkt te komen, maar zeker weten doen we het niet.

Maar wat wij vooral wonderbaarlijk vinden: Meghan is 28 in deze video en in vergelijking met vandaag de dag (ze is nu 36) is ze geen spat veranderd. Die lijkt ook geen dag ouder te worden hè?

Beeld: ANP, YouTube.