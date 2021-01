‘Compleet unieke’ Dani (21) weet TVOH-jury in te pakken met stem én moves

Fans van het nummer ‘Hallelujah’ konden hun geluk gister niet op: de 21-jarige Dani van Velthoven zong het nummer in het Engels én Arabisch en wist de jury van ‘The voice of Holland’ binnen no-time voor zich te winnen.

En als dan ook nog blijkt dat Dani ontzettend goed kan dansen, zijn de juryleden helemaal om.

De keuze voor het nummer ‘Hallelujah’ was een tikkeltje gewaagd, zo gaf hij toe. Het christelijke nummer is namelijk geschreven door een Joodse man (Leonard Cohen) en dan koos Dani er ook nog eens voor om het nummer deels te zingen in het Arabisch, terwijl hij naar eigen zeggen een ‘witte homo’ is.

Omdat Dani meerdere relaties heeft gehad met buitenlandse mannen en zijn eerste vriend een Syriër was, weet hij als geen ander hoe moeilijk het is om lhbti+’er te zijn en uit het Midden-Oosten te komen. Dani probeert daarom lhbti+’ers die in dit soort situaties zitten te helpen. Dit doet hij in het dagelijks leven door ze taalles te geven en gisteravond deed hij dit door speciaal voor hen het nummer ‘Hallelujah’ te zingen.

“Wat is dat voor taal?”

Dat er veel gevoel in het nummer zat, hadden de juryleden meteen door. Anouk draaide zich als eerste om en daarna drukte Waylon ook op de knop. Jan Smit en Ali B hadden nog even hun twijfels, want in wat voor taal ging Dani nu ineens over? Uiteindelijk konden Jan en Ali het echter niet laten om ook te draaien en had Dani de luxe om uit vier juryleden te kiezen.

Bijzondere dansmoves

Als Dani laat weten dat hij een dansopleiding heeft gevolgd, vraagt Ali hem om ook nog even zijn dansmoves te showen. En hij wordt niet teleurgesteld: Dani laat de ene na de andere bijzondere move zien en weet daarmee Ali compleet omver te blazen. “Jij kan gewoon als je aan de ene kant niest, hoesten in je andere elleboog bro, dat is leipe shit,” aldus Ali.

Dolenthousiaste Anouk

Ook de andere juryleden waren bijzonder complimenteus over de zanger, maar Anouk sprong er toch wel uit met haar complimentjes. Waar ze normaal gesproken erg kritisch kan zijn, was ze nu dolenthousiast. “Fantastisch!” zo riep ze uit. “Echt niet normaal. Ik werd zó blij van jouw stem. Ik voelde het gelijk in mijn lichaam, dat gebeurt niet heel erg snel. Het was soms zo klein en heel fragiel – ik denk dat het een beetje door de zenuwen kwam, dat je net te weinig lucht had, maar dat maakte het toch extra speciaal.” Dani kon natuurlijk niet anders dan na dit commentaar voor Anouk te kiezen. “Yes! Daar ben ik zo blij mee,” zo reageerde ze. “Superbedankt, ik heb er heel veel zin in.”

Bekijk hier het optreden van Dani terug:

Bron: RTL. Beeld: YouTube