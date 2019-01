Groot 'WIDM'-nieuws: er zat nóg iemand in het complot van de gestolen joker

De ‘WIDM’-fans raken er niet over uitgepraat: Nielson die in de aflevering van afgelopen zaterdag een joker gestolen bleek te hebben van Evelien. Maar wat blijkt nu? Nielson is niet de enige schuldige…

Heb je de aflevering van afgelopen zaterdag nog niet gekeken? Pas dan op voor spoilers.

Pijnlijk einde

Het spel eindigde voor Nikkie, maar ook voor Evelien. En dat gebeurde op z’n zachtst gezegd op een pijnlijke manier voor de presentatrice. Ze had namelijk een joker ingezet bij haar test, maar die bleek helemaal niet geldig te zijn. Een van haar medekandidaten had een opengebroken (en dus ongeldige) joker omgewisseld voor de joker van Evelien, die wél gewoon geldig was.

Wisseltruc

Bijna drie miljoen mensen zagen zanger Nielson opbiechten dat hij het brein achter deze valse actie was. Maar nu blijkt dat er nóg iemand in het complot zat. En dat is niemand minder dan Sarah. Op het YouTubekanaal van het razend populaire programma vertelt de zanger hoe Sarah Evelien heeft afgeleid, zodat Nielson de jokers in een handomdraai kon verwisselen.

Bron: Instagram & YouTube. Beeld: AVROTROS