De dochter van Sylvia (64) gelooft in complottheorieën: “Het beheerst haar hele leven”

Sylvia’s jongste dochter is een complotdenker. Ze laat zich compleet beïnvloeden door bewegingen als QAnon en Viruswaarheid. “Ze heeft recht om te geloven wat ze wil, maar ik ben bang voor haar fanatisme.”

Sylvia: “Corona bestaat niet echt, het is uitgevonden door Bill Gates, er is geen betere persoon op de wereld dan Donald Trump, pedofielennetwerken ontvoeren baby’s om hun DNA te gebruiken voor rijke mensen die jong willen blijven en de reguliere media zijn corrupt. In het hoofd van mijn dochter komen er steeds meer complottheorieën bij. Ik ben bezorgd over wat ze verkondigt, niet omdat ik denk dat het waar is, maar omdat ik bang ben voor haar fanatisme. Ze pluist het hele internet uit op zoek naar ‘de waarheid’. Laatst stuurde ze me zo’n twintig mails met filmpjes en interviews met wetenschappers. Volgens haar allemaal bewijzen dat de complottheorieën de waarheid zijn. En iedereen die dat niet ziet of er anders over denkt is dom.”

Demonstraties

“Soms kijk ik op die alternatieve sites waar zij haar ‘nieuws’ vandaan haalt. Ik word er beroerd van als ik lees wat daar geschreven wordt. Toch wil ik zijdelings in de gaten houden waar ze zich mee bezighoudt. Ik vind het moeilijk dat ik niet tot haar door kan dringen. Ze is zo’n mooie, intelligente vrouw, maar ontzettend beïnvloedbaar. In augustus was ze op het Malieveld bij demonstraties van de protestgroep Viruswaarheid. Daar ontmoette ze voorman Willem Engel en sindsdien heeft ze contact met hem. Zij ziet hem als een zachte, vriendelijke en slimme man en daar is ze gevoelig voor. Ze raakt niet uitgepraat over het ‘zogenaamde’ virus. Hoe het kan dat ze zo in complotten denkt weet ik niet. Ik vermoed dat het voortkomt uit een soort angst. Ik durf haar sommige dingen niet te vertellen. Dat ik de griepprik ga halen bijvoorbeeld; ik weet dat ze dan boos wordt. Als er een vaccinatie komt voor Covid19 laat zij zich zeker niet inenten en ze wil ook niet dat ik dat doe.”