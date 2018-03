Heftige aflevering 'Eindelijk Thuis' laat zien hoe complex adoptie soms kan zijn

Priyani (34) was drie jaar oud toen ze vanuit Sri Lanka werd geadopteerd door haar Nederlandse adoptieouders. Ze voelt zich echter niet thuis in Nederland en in haar adoptiegezin. Op haar vijftiende wordt de situatie onhoudbaar en loopt Priyani weg van huis.

Priyani ziet haar adoptieouders jarenlang niet, maar op haar 21e herstelt het contact stukje bij beetje. Toch is de band met haar adoptiemoeder Annelies nog altijd moeizaam. Zo kreeg Priyani de naam Lisanne van haar adoptieouders, maar wil ze deze naam niet langer dragen omdat het haar doet denken aan haar moeilijke jeugd. Priyani denkt dat haar moeder dit niet begrijpt.

Terug naar Sri Lanka

Om hun relatie te versterken én om terug te gaan naar Priyani’s roots, reizen moeder en dochter in Eindelijk Thuis (KRO-NCRV) samen naar Sri Lanka. Voor Priyani – die te vondeling is gelegd – is het een droom die uitkomt om na al die jaren eindelijk in haar geboorteland te zijn, maar een makkelijke reis wordt het niet. Er zit namelijk nog een hoop oud zeer bij moeder en dochter en dat levert heftige confrontaties op. Zo voelt het voor Annelies als een klap in haar gezicht als Priyani vertelt dat ze pas zichzelf kon zijn toen ze als puber van huis liep en op straat leefde.

Knuffel

De aflevering van Eindelijk Thuis laat zien hoe complex en heftig adoptie soms kan zijn. Gelukkig brengt de reis moeder en dochter uiteindelijk wel dichter bij elkaar. Priyana biedt haar moeder haar excuses aan voor de moeilijke puberteit en zegt dat ze haar moeder nu beter begrijpt. Annelies vertelt dat ze ondanks alles blij is met haar dochter. Priyana beseft in het kindertehuis hoe sterk zij met haar adoptieouders verbonden is. “Dit is ook een stukje van hen, niet alleen van mij.”

Mooi maar ook verdrietig #eindelijkthuis #adoptie kent altijd 2 kanten, eerlijk verhaal van 2 totaal verschillende mensen in 2 totaal verschillende werelden #gevoelens — Ineke Kuiper (@inekekuiper) 12 maart 2018

Wat je ook van de adoptiemoeder vindt, ze heeft gedaan wat haar op dat moment het beste leek en binnen haar mogelijkheden lag #eindelijkthuis — Karin S. (@Kiraon) 12 maart 2018

Eindelijk thuis. Fijn dat ze elkaar nu beter begrijpen. #eindelijkthuis — Susanne (@suusje1104) 12 maart 2018

Prachtig die emotie bij moeder en dochter daar waar het allemaal begon. Mooiste stukje van de hele aflevering. #eindelijkthuis — Lotte (@LOTTEesmee) 12 maart 2018

Moeilijk om naar deze uitzending te kijken, zeg. Moeder vindt dat ze moet doorpakken en niet in gevoelens moet blijven hangen en kind wil erkenning van haar gevoelens. #eindelijkthuis — Gisèle Mambre 🤘🏾🎧 🍀❤️ (@Gismis) 12 maart 2018

Klik hier om de aflevering van Eindelijk Thuis terug te kijken.

Bron: KRO-NCRV, Twitter. Beeld: KRO-NCRV.