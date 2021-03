Kijkers genieten van confrontatie tussen Sinan en Diederik in ‘De verraders’

Verraders Kees Boot, Holly Mae Brood en Diederik Jekel hebben de Raad in het psychologische tv-spel ‘De verraders‘ opnieuw overleefd. Maar dat ging de overgebleven dertien kandidaten niet in de koude kleren zitten.

In het tv-spel strijden achttien bekende Nederlanders om een zilverschat die kan oplopen tot 50 kilo zilver. Die zilverstaven zijn te verdienen door missies uit te voeren. Uiteindelijk strijden de laatste drie finalisten om de zilverschat.

Getrouwen en verraders

Onder de nu nog dertien deelnemers bevinden zich namelijk drie verraders: Holly Mae Brood, Kees Boot en Diederik Jekel. De andere deelnemers – de getrouwen – weten niet wie de verraders zijn en moeten hen zo snel mogelijk zien te ontmaskeren. De verraders ‘vermoorden’ namelijk elke nacht een kandidaat en zetten de groep vervolgens tegen elkaar op. ‘s Avonds aan de Ronde Tafel stemmen zij een kandidaat weg. Het is de kunst om niet per ongeluk onschuldige kandidaten te elimineren. In de vorige afleveringen is dat al wel gebeurd: getrouwen Daan Nieber en Edson da Graça moesten naar huis.

De verraders in aflevering 3

Het spel brengt de kandidaten mentaal flink in de war. Zo zagen we in de vorige aflevering hoe de kandidaten dachten dat ze levend begraven werden terwijl ze in werkelijkheid twintig minuten in een kist boven de grond zaten. Dit keer was het vooral de ‘peer pressure’ wat de kandidaten teveel werd. Getrouwe Francis van Broekhuizen: “Die spanning is te veel. Ik merk dat ik gevoelig ben voor peer pressure. Ik wil me niet laten leiden steeds door al die verhalen. Waar heb ik me ingeschreven? Ik kan hier niet meer tegen. Ik word er gek van aan die tafel.”

Dat is te merken. “Zit ik daar, op ’t hoekje”, zegt Francis terwijl er een stemming aan de Ronde Tafel is. Getrouwe Sinan Can is scherper. Hij heeft Diederik Jekel door en zet een kamikazeaanval in. De wetenschapsjournalist weet het alleen zo voor elkaar te krijgen dat het uiteindelijk Sinan is die als verrader wordt gezien door Kim Lammers, Loek Peters, Barbara Sloesen en Loiza Lamers.

Zwaargewond