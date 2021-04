Zoon Connie Witteman op de ic: “Ik krijg het beeld niet van mijn netvlies”

Connie Witteman (69) leeft momenteel in een nachtmerrie: zoon Marvin, die vrijdag met corona in het ziekenhuis werd opgenomen, is overgeplaatst naar de intensive care.

Op Instagram deelt ze een foto van vroeger en een update.

“Gisterenavond kregen we bericht dat mijn zoon Marvin overgeplaatst is naar de ic, door het korte, zware ademen en constant moeten hoesten heeft hij meer zuurstof nodig. De gesloten COVID-afdeling waar hij lag, zat aan het maximale!”, laat Connie weten.

Ze vertelt dat ze het ontzettend zwaar vindt om haar zoon zo te zien: “Ik kan het moeilijk verwoorden hoe het voelt als je je kind zo met verschillende infusen en zuurstof aangekoppeld aan al die apparaten ziet liggen… worst nightmare ever.“

Op het netvlies

Ze gaat verder: “Het is de ergste gebeurtenis die je je kan bedenken, want het gaat om je kind. Het sterkt mij enorm dat ik weet dat zoveel mensen aan ons denken, ik weet dat het ‘geen’ controle hebben en het ‘wachten’ je sloopt, dus ik probeer te slapen maar ik krijg het beeld niet van mijn netvlies. Om je kind op de ic te zien liggen met al die infusen en dat grote zuurstofapparaat waar hij nu ineens zo afhankelijk van is en waar de verpleging als ‘maanmannetjes’ druk rondloopt, waar zijn we in hemelsnaam zo totaal onverwachts in beland!”

Positief blijven

Ondanks alles probeert ze optimistisch te blijven: “We blijven positief en het komt vast goed! Ik mocht wel gelijk even op bezoek komen en dat deed ons beiden heel goed. Marvin wordt erg liefdevol opgevangen door alle artsen en verpleegkundigen. Ik ben zo dankbaar dat een ‘vreemde’ zo goed voor mijn kind wil zorgen.”

Longproblemen

Marvin werd vrijdag met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar moest hij aan de beademing. Volgens Connie heeft Marvin al van jongs af aan problemen met zijn longen. Daarom volgde hij de coronamaatregelen al die tijd strikt op, maar het vervelende virus heeft hem toch te pakken gekregen.

Connie adopteerde met haar derde man Hans Breukhoven – die in 2017 overleed aan alvleesklierkanker – drie kinderen uit Costa Rica: Shanna, Marvin en Jordy. Tijdens haar tweede huwelijk adopteerde Connie uit Colombia al Constanza.

