COPD-patiënte Lia vertelt openhartig over haar ziekte: "Alsof je stikt, zo voelt dat"

Om meer aandacht te geven aan Wereld COPD-dag heeft het Longfonds een bijzondere documentaire gemaakt over patiënte Lia Breed en de impact van de ziekte op haar leven.

In 2007 kreeg Lia Breed, oud-politieambtenaar, te horen dat ze COPD heeft. Ze moest daardoor stoppen met werken. Inmiddels is de ziekte in zo’n ver stadium dat Lia nog meer 23% longcapiciteit heeft. Daardoor kan ze simpele dagelijkse handelingen als traplopen, schoonmaken en aankleden niet meer doen. “Je weet niet waar je de lucht vandaan moet halen. Je begint te zweten, heel erg te zweten, want je krijgt geen lucht naar binnen. Alsof je stikt, zo voelt dat”, vertelt ze.

Vriendinnen

Toch probeert Lia nog zoveel mogelijk dingen te doen. Zo is in de film ook te zien dat ze met haar vriendinnen naar het bos gaat. Zij op de fiets en Lia in haar scootmobiel. “Je kunt wel in de put gaan zitten, maar daar schiet je niks mee op. Met positiviteit bereik je een heleboel.”

Documentaire

Vanavond gaat de documentaire van regisseur Nina de Vriendt in première. Lia Breed heeft meegewerkt aan de documentaire om vooral jongeren ook te waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van roken. In Nederland leven ruim 600.000 mensen met COPD en daar komen 60.000 mensen per jaar bij. De ziekte is ongeneeslijk en de World Health Organization verwacht dat COPD in 2030 doodsoorzaak nummer 3 in de wereld is.

De documentaire BENAUWD gaat 14 november om 20:00 uur in première via www.facebook.com/longfonds. De film is vanaf woensdag 15 november, Wereld COPD-dag, te zien via longfonds.nl.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Longfonds.