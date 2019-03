Cora (34) voelt zich niet op haar gemak bij de familie van haar man

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Cora voelt zich niet op haar gemak bij de familie van haar man, die verandert zodra ze in zijn ouderlijk huis zijn.



Cora (34): “Mijn man zegt altijd dat hij op mij is gevallen omdat ik zo rustig ben. ‘Rustig en lief’, zegt hij dan. Hij heeft twee zussen en een broer, en als ze allemaal bij elkaar zijn, maken ze een ongelofelijke herrie, want ze willen allemaal tegelijk aan het woord zijn en dan schreeuwt de een nog harder dan de ander. Vroeger, toen mijn man en ik verkering hadden, ging het ook al zo. Ik was de enige die bij hem thuis bijna niets zei, want ik ben dat geschreeuw niet gewend. In mijn familie zijn ze allemaal rustig. ‘Als jullie praten, is het alsof jullie in de kerk zitten’, zegt mijn man weleens.”

Hij verandert

“Los van het feit dat ze bij hem thuis allemaal harde stemmen hebben, is de familie van mijn man ook nogal gevat. Ze weten altijd meteen een leuk antwoord te bedenken en krijgen daarop ook onmiddellijk iets grappigs terug. Ze zeggen vaak dingen tegen elkaar die ik nogal bot vind, maar ook dat vinden ze enorm grappig. Zolang ze mij er maar buiten houden, vind ik het allemaal best. Maar dat is nu juist het probleem. Zodra mijn man met zijn familie in hun ouderlijk huis is, verandert hij net als de anderen meteen in een schreeuwlelijk. Het hele stel gaat los en de ene grap is nog botter dan de andere. En maar lachen met zijn allen. Ik zie er meestal de lol niet van in, en daarom vindt zijn familie mij ‘wel aardig, maar zonder gevoel voor humor.’”

Geen humor

“Na de laatste keer dat ik me daar de hele avond opgelaten heb gevoeld, heb ik tegen mijn man gezegd dat ik niet langer meega naar zijn familiefeestjes. Even kort op visite, prima. Maar dat jolige onder ons-gedoe wil ik niet meer. ‘Maar wat voor reden moet ik dan geven als ze vragen waarom je er niet bent?”, vroeg mijn man. ‘Zeg maar dat ik jouw familie aardig vind, maar zonder gevoel voor humor,’ zei ik. Ongeveer de hele familie is daarna langs geweest om te zeggen dat ze graag willen dat ik blijf komen. En oké, de volgende keer ga ik wel weer mee, want het zijn echt aardige mensen en ze bedoelen het goed. Maar tegelijkertijd weet ik nu al dat ik me na een kwartier alweer opgelaten zal voelen.”

