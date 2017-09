Cora's zoon verliet zijn gezin voor een ander

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week Cora, waarvan haar zoon zijn vrouw verlaat voor een ander. “Er zijn mensen die vinden dat wij ons te hard hebben opgesteld ten opzichte van onze zoon, maar zo voelen we dat niet.”

Cora (58): “We waren er kapot van, mijn man en ik, toen onze zoon ons kwam vertellen dat hij verliefd was geworden op een andere vrouw en daarom thuis weg zou gaan. ‘Verliefd geworden…,’ ik hoor het mijn man nog zeggen, ‘en daarom laat je je gezin in de steek!’ Woedend was hij. Maar natuurlijk maakte dat niets uit. Tien jaar huwelijk en twee kinderen werden door onze zoon opzijgeschoven voor iemand die hij nog geen drie maanden daarvoor had ontmoet.”

Familie

“‘Dacht je soms dat het makkelijk is voor mij?’, vroeg hij ook nog. Toevallig was dat wel het laatste wat ons interesseerde: of iets makkelijk was voor hém. We dachten aan onze schoondochter van wie we zo veel houden, en aan onze kleindochters, vijf en zeven jaar oud. Een week later was hij met wat spullen bij zijn vriendin ingetrokken. Onze schoondochter was van de kaart, het enige wat haar op de been hield, waren de kinderen. ‘Ze moeten er zo min mogelijk onder lijden’, zei ze toen we bij haar waren. ‘Ze kunnen hun vader zo vaak zien als ze willen, hoe moeilijk ik het ook vind. En ik hoop dat ze bij jullie ook welkom blijven, al ben ik nu geen familie meer.’ ‘Jij blijft altijd familie,’ zei mijn man, ‘en hoe dat officieel zit, zal me een zorg zijn!’”

Schoondochter

“Mijn zoon had daar gemengde gevoelens over. Hij was blij dat het aan onze kant probleemloos geregeld was, maar wat zou dan de rol van zijn vriendin – en later zijn vrouw – zijn in ons leven? Wij hebben gezegd dat we haar als het zover is vriendelijk zullen ontvangen, maar dat we de moeder van onze kleinkinderen niet naar het tweede plan kunnen verschuiven. Als we jarig zijn, zullen we háár samen met de kinderen uitnodigen voor het familiefeestje, en hij kan dan met zijn vriendin op een ander moment komen. Zo is het, en zo zal het voorlopig blijven. Er zijn mensen die vinden dat wij ons te hard hebben opgesteld ten opzichte van onze zoon, maar zo voelen we dat niet. We houden zielsveel van hem en dat zullen we altijd blijven doen, maar niet ten koste van onze schoondochter, die er niets aan kan doen dat de situatie zo veranderd is. Misschien vindt ze weer een man, we hopen het voor haar. En hoe de situatie dan zal zijn, zien we dan wel weer.”

Bron: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock