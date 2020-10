Merel, de 13-jarige dochter van Deborah kreeg eind maart een heftige vorm van corona. Nu, een half jaar later, is ze nog lang niet de oude. “De artsen vermoeden dat haar longblaasjes kapot zijn.”

Deborah: “Binnen vier uur veranderde ze van een kerngezonde tiener naar een doodzieke corona patiënt. De scholen waren net begonnen met online lesgeven toen ze na een paar uurtjes naar beneden kwam en zei dat ze zich niet lekker voelde. Ze had een rood hoofd en bleek al bijna 39 graden koorts te hebben. We dachten niet meteen aan corona, ze was twaalf! Toch zaten we nog diezelfde dag in het ziekenhuis en kregen we na allerlei testen te horen dat het corona was. Tja, en dan sta je daar. Wat nu? Ze moest in volledige quarantaine. Twee weken lang heeft ze boven in haar zolderkamertje doorgebracht. Al was ze de eerste week zo doodziek dat ze er weinig van heeft meegekregen.”

“Vierentwintig uur per dag waren we bezig met zorgen. Ze moest van mij ’s ochtends even naar beneden om te ontbijten. In die tijd kon ik snel haar bed verschonen, de ramen openzetten op haar kamer en alles desinfecteren. Daarna ging ze weer naar boven en kwam daar tot de volgende ochtend niet uit. Haar lunch en avondeten bracht ik op haar kamer. De eerste week sliep ze eigenlijk alleen maar. Mijn man en ik controleerden om het uur of ze nog ademde. Ze was zo benauwd. De derde dag ben ik zelfs met haar teruggegaan naar het ziekenhuis. Het scheelde 1 procent qua zuurstofgehalte, anders moest ze opgenomen worden. Ik wilde liever niet dat ze in het ziekenhuis zou blijven, dan was het contact totaal weg. Thuis was intensief, maar ik had haar in ieder geval bij me.”

Stukje fietsen lukt niet

“Merel was nog lang niet beter na die twee weken quarantaine. Zelfs nu, een half jaar later, is ze nog niet de oude. Het is twintig minuten fietsen van ons huis naar school. Dat redt ze niet, onderweg moet ze stoppen om te rusten. Ook andere fysieke inspanning lukt niet, met gymles kan ze niet meedoen en als ze bijvoorbeeld een avondje wat langer opblijft moet ze daar de volgende dag van bijkomen. Ze is nu onder behandeling bij de longarts. Er is een aantal testen gedaan en het is duidelijk dat er iets mis is met haar longen. Deze week krijgt ze een volledige longtest, de artsen vermoeden dat haar longblaasjes kapot zijn door corona. Er is dus schade, maar welke en hoeveel dat moeten onderzoeken uitwijzen.”

Blijvende schade door corona

“Hoe het kan dat Merel corona kreeg, weet ik niet. Ook de artsen kunnen daar geen antwoord op geven. Nog steeds wordt gezegd dat kinderen weinig klachten hebben en dat corona zelden voorkomt bij hen. Ik heb daar moeite mee. Ze zit nu namelijk weer tien dagen in quarantaine omdat drie kinderen uit haar klas positief getest zijn. Ik vind het verschrikkelijk dat er zoveel mensen zijn die laconiek doen over corona. Misschien kampt mijn dochter de rest van haar leven met de gevolgen van corona. Echt, onderschat het niet!”

