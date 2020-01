Het coronavirus is nu een A-ziekte in Nederland: dit betekent het voor jou

Het coronavirus is nu ruim een maand actief en inmiddels zijn 4500 mensen besmet geraakt. 106 mensen zijn al bezweken onder het virus en ook in Europa zijn de eerste besmettingen gemeld. Nederland heeft de ziekte nu gekenmerkt als A-ziekte.

Maar wat betekent dit?

A-ziekte

Een aantal ziektes zijn gekenmerkt als A-ziekte. Dit zijn de pokken, polio, virale hemorragische koorts en nu 3 soorten van het coronavirus. Het MERS-coronavirus en SARS-coronavirus zijn al bekende coronavirussen die eerder uitbraken. Sinds een maand is daar een nieuw soort coronavirus bijgekomen en deze soort is aan de lijst van A-ziektes toegevoegd. Dit heeft minister Bruins voor Medische Zorg maandag geschreven in een Kamerbrief. Hij is door het RIVM geadviseerd om over te gaan op het hoogste niveau van waakzaamheid. Maar wat houdt dit niveau van waakzaamheid in?

Maatregelen

Wanneer een ziekte bestempeld is met het label A-ziekte, hebben zorgprofessionals een meldplicht. Wanneer zij ook maar het vermoeden hebben dat iemand in Nederland besmet is met het virus, moeten zij dit verplicht doorgeven aan de GGD. Zo iemand wordt dan direct in verplichte quarantaine geplaatst om te voorkomen dat het virus zich verder verspreid. Dit kan thuis, maar ook alle Nederlandse ziekenhuizen hebben speciale isolatiekamers waar patiënten veilig kunnen verblijven. Ook de omgeving van deze vermoedelijk besmette mensen wordt direct gecheckt. Wanneer iemand in de omgeving van de patiënt ook symptomen van het coronavirus laat zien, worden dezelfde stappen als hierboven ondernomen.

Wanneer ben je vermoedelijk besmet?