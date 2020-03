View this post on Instagram

Helaas zal de live finale van Wie is de Mol? van aanstaande zaterdag plaatsvinden zonder publiek. De finale van Wie is de Mol? wordt opgenomen in een besloten studio en live uitgezonden om 20.30 uur op NPO1. 📺 Heel veel kijkplezier en vergeet niet op tijd je punten in te zetten in de Wie is de Mol? app! 📱 #widm #wieisdemol