Gebarentolk gaat viral met vertolking van 'hamsteren'

Nederland zat gisteren massaal voor de buis om de berichtgeving rondom het coronavirus in de gaten te houden. Minister Bruins en minister Slob begonnen om half 6 aan de persconferentie. Dit deden zij niet alleen, naast hen stond gebarentolk Irma Sluis.

Gesprek van de dag

Om ook doven en slechthorenden op de hoogte te houden van alle maatregelen vertolkte Irma Sluis de hele persconferentie in gebarentaal. De ministers benoemden in de persconferentie dat het echt niet nodig is om met z’n allen te gaan hamsteren. Terwijl dit verteld werd ging alle aandacht opeens naar de gebarentolk toe en werd zij het gesprek van de dag.

Want hoe vertolk je nu eigenlijk het woord: hamsteren? “Ik moest het via FaceTime vragen bij het Nederlands Gebarencentrum. Iemand liet zien dat er inderdaad al een gebaar voor was. Een heel treffend gebaar, iedereen weet meteen wat je bedoelt”, vertelt ze aan het AD.

Advertentie

Irma Sluis krijgt veel lof voor haar optreden tijdens de persconferentie en haar vertolking van het woord ‘hamsteren’.

Hoe de gebarentolk ‘hamsteren’ uitbeeldde. Een lichtpuntje in de duisternis. 🥰🙏🤣 — Claudia de Breij (@claudiadebreij) March 15, 2020

Lang leve de gebarentolk! “Niet Hamsteren” nog nooit zo duidelijk uitgebeeld gezien #coronavirus pic.twitter.com/lsPaMxYMPz — Martien Brander (@martienbrander) March 15, 2020

De gebarentolk die “niet hamsteren” uitbeeldt is het enige dat ik graag wil verspreiden!#Coronavirusnl pic.twitter.com/M6EFm7uWm8 — Bertho Nieboer (@DokterBertho) March 15, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl Beeld: Twitter