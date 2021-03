Meeste coronabesmettingen op dit moment in noorden van Noord-Holland

Het noorden van Noord-Holland kampt op dit moment met de grootste coronabrandhaard van ons land. Vooral in de steden Den Helder en Hoorn zijn er veel coronabesmettingen vastgesteld.

In de afgelopen twee weken werd bij 4600 mensen uit het noorden van Noord-Holland corona ontdekt.

Hoe het komt dat er daar nu veel coronabesmettingen zijn, dat is niet bekend. De GGD Hollands Noorden zegt hierover: “We krijgen het nog niet scherp. Het zit over alle leeftijdsgroepen. Als er bijvoorbeeld een festival uit de hand is gelopen, zou je het zo kunnen duiden, maar dat is er niet. Dit loopt al een aantal weken en het wil nog niet dempen.”

Hoorn

Met name Hoorn is momenteel een coronabrandhaard te noemen. In de afgelopen twee weken werden daar 861 mensen positief getest. Ter vergelijking: in Amsterdam waren dat er 324, in Rotterdam 334, in Utrecht 217 en in Den Haag 266.

Het gevaar

De GGD is bang dat de besmettingen leiden tot nóg meer besmettingen en dat het zichzelf zo in stand houdt: “Als er veel besmettingen zijn, worden ook veel andere mensen besmet. Hoe hoger het aantal besmettingen om je heen, hoe groter de kans dat jij ook besmet raakt. Als je in een omgeving met weinig besmettingen bent, is de kans klein dat jij het virus oploopt.”

Coronamaatregelen

Het hoge aantal besmettingen ligt volgens de GGD niet aan het schaatsweer van de afgelopen tijd en de drukte die hiermee gepaard ging: “Dit is al een langere periode gaande.” En ook komt het volgens hen niet door het niet naleven van de coronaregels: “Incidenten heb je natuurlijk overal, maar wij hebben niet het beeld dat mensen wat aanrommelen. Wij hebben de indruk dat de regio zich acceptabel aan de maatregelen houdt.”

