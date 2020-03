Waarom je juist nu bloed moet (blijven) doneren

De kans is groot dat je er in deze tijd niet aan denkt om bloed te doneren, terwijl het tijdens de coronacrisis juist belangrijk is om dit wél te doen.

Bloedproducten zijn beperkt houdbaar en moeten daarom continu aangevuld worden om levens te kunnen redden. Daarom is het van levensbelang dat mensen bloed (blijven) doneren. Helemaal in deze periode, want steeds minder mensen durven de deur uit.

Klachten

Wel is het natuurlijk extra belangrijk om goed bij jezelf na te gaan of je een van de symptomen van het coronavirus vertoont. Alleen als je vrij bent van deze klachten, mag je bloed komen doneren. Anders moet je ten minste 2 weken wachten tot je helemaal klachtenvrij bent. Dit geldt overigens niet alleen met het coronavirus, maar altijd. Ook voor andere gezondheidsklachten.