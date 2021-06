Hartverscheurend: dierenasielen krijgen dagelijks ‘coronahuisdieren’ terug

Verdrietig nieuws: Lucinda Riley, de schrijfster van de wereldberoemde boekenserie De zeven zussen, is overleden. Dat heeft haar uitgever vrijdag bekendgemaakt.

Haar familie laat in een verklaring weten dat ze ‘in alle rust is overleden in het bijzijn van haar dierbaren’. “We realiseren ons dat dit een enorme schok zal zijn voor velen, omdat de meeste mensen niet wisten dat Lucinda al vier jaar aan kanker leed”, schrijven ze.

Advertentie

Sander Knol van Xander Uitgevers – de uitgeverij die haar boeken in Nederland uitgeeft – was al eerder op de hoogte van de ziekte van Lucinda. “Het is al even geleden dat ze op een zonnige ochtend in Italië ineens prosecco bestelde en zei dat ze iets aan me wilde vertellen. We vierden het leven dat voor altijd was veranderd, ondanks haar verdrietige nieuws.”

A message from Lucinda’s family: pic.twitter.com/4rw9LnotuI — Lucinda Riley (@lucindariley) June 11, 2021

Kortgeleden gaf de bestsellerauteur nog een interview aan Libelle over haar stormachtige leven, haar eerste ‘oefenhuwelijk’, podiumangst en haar gezin.