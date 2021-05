Kunnen we komende zomer vrij reizen in de Europese Unie? De digitale coronapas moet dit mogelijk maken, maar is er waarschijnlijk niet op tijd voor de zomervakantie.

Dit laat demissionair premier Mark Rutte weten, na een EU-top over de pas.

Advertentie

Coronapas loopt vertraging op

Reizigers in Europa kunnen straks met een QR-code aantonen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Zo bewijzen ze dat ze zijn ingeënt, negatief zijn getest of recent besmet zijn geweest en dus antistoffen hebben. Maar eerst moeten alle EU-landen het eens worden over de (ingewikkelde) regels omtrent deze digitale coronapas. Het streven is om die regels op 21 juni in te laten gaan. En dat is later dan gehoopt, zo laat Rutte weten aan RTL Nieuws.

‘Het gaat mij te langzaam’

Na die datum, kan het namelijk nog maximaal zes weken duren voordat de coronapas ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht. En dan zitten we al in augustus, ver in de zomervakantie dus. “Wij willen het wel eerder, maar het hangt ook af van wat andere landen doen. Je kunt pas echt met die pas werken als andere landen hem ook hebben ingevoerd”, legt Rutte uit. “Het gaat mij te langzaam, maar wij doen er in Nederland alles aan om niet te vertragen.”

Premier #Rutte na afloop van #EUtop: nog onzeker of digitale corona-pas op tijd klaar is voor zomervakantie.

Streefdatum is 21 juni, daarna hebben landen nog een aantal weken nodig om pas in te voeren. “Het gaat mij te langzaam.” #digipas #EUCO pic.twitter.com/wcFgGlMmff — Fons Lambie (@fonslambie) May 8, 2021

Spoetnik-vaccin

Een van de discussiepunten die de invoering van de coronapas vertragen, is het Spoetnik-vaccin. Want is dat straks een geldig coronavaccin in alle Europese landen? Het Russische vaccin is nog niet goedgekeurd door Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), en daarom heeft onder meer Nederland nog geen bestelling ervoor geplaatst. Maar Hongarije en Slowakije hebben al wel doses van het Spoetnik-vaccin ingeslagen. En ook andere EU-landen, zoals Duitsland, Oostenrijk en Italië hebben interesse. Maar zolang het Spoetnik-vaccin nog niet door EMA wordt goedgekeurd, blijft het een lastig punt van discussie met betrekking tot de coronapas. Net zoals de vraag hoe lang je nou daadwerkelijk beschermd bent tegen corona als je het al hebt gehad.

Willen we deze zomer vrij kunnen reizen in Europa, dan moeten de EU-lidstaten het over dit soort zaken vóór 21 juni eens worden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws, NOS. Beeld: Getty