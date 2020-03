Waarom de meeste coronapatiënten op de IC jonger dan 50 jaar zijn

Je zou verwachten dat op de Intensive Cares van ziekenhuizen met name ouderen liggen, gezien hun lagere weerstand tegen het coronavirus. Toch blijkt dat het merendeel van de patiënten met corona dat op de IC verzorgd wordt momenteel jonger is dan 50 jaar.

Vrijdagmiddag meldde het RIVM dat het aantal corona-sterfgevallen in ons land op 10 staat. In alle gevallen ging het om oudere patiënten met ‘onderliggend lijden’, volgens het Rijksinstituut. Hoe kan het dan dat vooral patiënten van onder de 50 op de Intensive Care belanden?

Volgens Diederik Gommers – voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care – is dat deels te verklaren. “De maatregelen die we in ons land hebben genomen om verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan, beschermen juist de groep kwetsbare ouderen”, aldus Gommers.

Iwan van der Horst werkt zelf op een Intensive Care-afdeling en noemt nog een andere verklaring. Volgens hem kiezen ouderen er vaker dan jongere mensen voor om helemaal geen behandeling op de IC te ondergaan. En in Nederland praten we wat makkelijker open over dat soort zaken dan in bijvoorbeeld Italië. Van der Horst: “Net als dat mensen aangeven geen kasplantje te willen zijn, laten sommigen nu weten dat de IC van hen niet hoeft.”

Meer onderzoek nodig

Beide mannen geven toe dat het lastig blijft om te kunnen verklaren waarom bij de ene persoon het coronavirus ontspoort, en bij de ander niet. “Daar is nog te weinig onderzoek naar gedaan. Ik wil mensen niet bang maken, maar tegelijkertijd ook geen valse informatie geven”, aldus Van der Horst.

Al hopen we natuurlijk heel hard dat het niet nodig is: vooralsnog hebben de ziekenhuizen met een Intensive Care-afdeling voldoende bedden beschikbaar om patiënten met het virus te behandelen. Momenteel liggen er 50 mensen die besmet zijn op een IC. In totaal zijn er in heel Nederland 1150 IC-bedden beschikbaar.

Onder controle

Gommers: “De afdelingen hebben niet eerder een virusuitbraak van deze omvang meegemaakt, maar we hebben het nog onder controle. We zijn nog lang niet op een punt aangekomen dat alle bedden bezet zijn en we moeten kiezen wie we gaan behandelen.”

