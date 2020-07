6 op de 10 mensen vinden coronaregels ‘verwarrend of onlogisch’

Waar regels in principe ingevoerd worden om voor duidelijkheid te zorgen, vindt het merendeel van de Nederlanders de huidige coronaregels juist verwarrend. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Ruim 60% vindt de maatregelen van de overheid om verspreiding tegen te gaan ‘onlogisch of verwarrend’. Wel probeert het gros van de mensen de regels netjes op te volgen.

Advertentie

Tegenstrijdig

Maar dat opvolgen blijkt af en toe nog best lastig. Veel mensen hebben het idee dat een aantal coronaregels tegenstrijdig is. Zo mag je met vrienden bijvoorbeeld een rondje gaan fietsen en hoef je daarbij geen 1,5 meter afstand te houden. “Maar als we met hetzelfde groepje koffie gaan drinken op het terras, dan moet ik wel weer die afstand houden”, aldus gedragswetenschapper Marijn de Bruin van het RIVM in het NOS radio 1 Journaal.