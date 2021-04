Tranen met tuiten donderdagavond in de aflevering van van All you need is love. Rita is ongeneeslijk ziek en haar laatste wens is om in deze laatste, moeilijke periode samen te zijn met haar man en hun drie kinderen. Alleen woont zoon Mark met zijn gezin in Australië en is het vanwege corona praktisch onmogelijk het land uit te reizen.

Robert ten Brink doet er alles aan om de laatste wens van Rita in vervulling te laten gaan.

Laatste wens

Emigreren naar de andere kant van de wereld, het is nogal wat. Mark woont samen met zijn gezin in Australië en het coronavirus maakt een retourtje naar Nederland erg lastig. “Het is de vraag of je dan weer terug kunt”, laat hij Robert ten Brink via een videoverbinding weten. Een hartverscheurende situatie omdat zijn moeder uitbehandeld is en niets liever wil dan hem in haar armen te sluiten.

Veel geprobeerd

Zussen Esther en Judith vertellen Robert in tranen hoe ze zelf van alles hebben geprobeerd om hun broer Mark naar Nederland te halen. “Dat is liefde, zegt ze dan”, citeert Esther haar moeder. Ze vertelt nog liever jaren zonder vloer te leven in haar nieuwe huis, maar met een vliegticket voor Mark. “Het is mama’s laatste wens. Ze heeft haar goede en slechte dagen, maar ze gaat hard achteruit. Ze kan steeds minder. Ze is een doener, maar als ze iets heeft gedaan is ze de uren erna zo benauwd, dat is niet fijn.”

De zussen hadden op dat moment nog geen idee dat het All you need is love maandenlang op de achtergrond de komst van broer Mark vanuit het Australische Mooloolah Valley gepland hadden. En dat niet alleen: ook zijn vrouw en twee kinderen stapten op het vliegtuig. Wanneer ze te horen krijgen dat hun broer Mark op de hoek van de straat staat, komen nog meer emoties los. Met de nodige tranen rennen ze op hun broer en zijn gezin af. “Wat mooi voor mama”, fluisteren ze tijdens een omhelzing.

‘Toch nog’