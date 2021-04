Het verborgen leed achter de deuren van huizen waar corona heerst. Het verdriet, de eenzaamheid, de onmacht. Maar ook het geluk wanneer blijkt dat je géén corona hebt. Als callcenter-medewerker bij de coronatestlijn hoort Petrie (50) alle emoties voorbij komen. Ze neemt ons elke week mee in haar werk.

Het is donderdagavond iets over achten. Ik ren vanuit mijn studio naar binnen. Mijn dienst van vandaag duurde tot 20.00 uur maar ik ben iets langer aan de lijn gebleven. Om 19:59 uur belde er nog een burger voor het inplannen van een test. Vanzelfsprekend neem je ook voor dit gesprek de tijd waardoor je soms wat langer doorwerkt. Eenmaal binnengekomen zie ik dat de tv al aan staat, de open haard brandt en een koud wijntje geserveerd staat. Manlief en dochter zitten op de bank. Het is Witte Donderdag en The Passion is net begonnen.

Of je nou wel of niet gelooft in God en het verhaal van Jezus, The Passion heeft ieder jaar een mooie boodschap voor de mensheid, vind ik. Dit jaar is het thema: Ik ben er voor jou. Mooi gekozen voor deze tijd. Zo ervaar ik mijn werk op de coronatestlijn ook. Er ‘zijn’ voor de mensen die bellen, empathie tonen voor hun situatie, welke deze ook is. Even dat luisterende oor of dat praatje wat ze al zo lang niet gehad hebben.

Human

Dan begint Rob Dekay, die de rol van Judas speelt, het nummer Human te zingen. Het raakt mij. Hij raakt mij. Niet alleen zijn stem, maar ook de woorden die hij zingt.

‘Kijk eens goed in de spiegel. En zeg wat je ziet. Zie jij het zo helder. Of zie je het niet? Zeg me wat je dan ziet. Ik ben maar een mens, van vlees en bloed. Jij bent maar een mens, van vlees en bloed… De schuld ligt niet bij mij. De schuld ligt niet bij mij.’

In gedachte ga ik terug naar een van de gesprekken van vanmiddag. Tijdens mijn dienst werd ik gebeld door Kees. Kees wilde een afspraak maken voor een coronatest.

“Goed dat je belt Kees, wat zijn je klachten?”

“Hoofdpijn,” zei Kees, “en we gaan morgen met het hele gezin voor de Pasen een lang weekend naar mijn ouders dus ik wil even uitsluiten dat ik corona heb. Oh en dan ook graag voor morgenochtend de uitslag want we vertrekken al vroeg.”

“Helaas kan ik op basis van alleen deze klacht geen afspraak voor je inplannen. Is dit je enige klacht en ben je wellicht in contact geweest met iemand die positief getest is?”, vroeg ik hem.

Irritatie

“Ja dit is mijn enige klacht en nee ik ben verder met niemand in contact geweest”, zei Kees. Ik hoorde al een irritatie in zijn stem. Ik vertelde hem rustig dat hoofdpijn geen corona gerelateerde klacht is, dat als hij zich zorgen maakt over zijn gezondheid hij het best contact kan opnemen met zijn huisarts. Daarnaast vertelde ik hem ook dat een uitslag voor morgenochtend niet reëel is. Wij streven ernaar om de uitslag van een coronatest binnen 48 uur bekend te hebben.

Kees werd boos, heel boos. Hij begint te schreeuwen hoe belachelijk de regels zijn, dat hij alleen maar hoofdpijn heeft en hiervoor echt de huisarts niet gaat bellen. En voordat hij ophing riep hij nog: “Nou als ik dit weekend mijn ouders besmet met corona is dat dus jouw schuld!”

Voordat het mij überhaupt doordrong wat er zojuist gebeurde, kreeg ik het volgende belletje alweer binnen. “Hoi met Carmen, ik wil graag een afspraak maken voor mijn twee kinderen van 4 en 6 jaar.”

Mijn schuld?

“Wat kijken jullie? Oh The Passion? Is dat vandaag? Dat wilde ik ook zien.” Ik schrik op uit mijn gedachte. Mijn 18-jarige zoon komt binnengerend en nestelt zich tussen ons in op de bank.

Judas is inmiddels klaar met zijn nummer en Maria (vertolkt door Trijntje) zet haar solo in. En ik? Ik kijk om me heen, voel me een beetje verward. De harde woorden van Kees versus de warmte die ik hier thuis om me heen voel botsen met elkaar. Is het dan echt mijn schuld wanneer de ouders van Kees toch besmet worden met corona omdat hij met zijn gezin daar het hele weekend is? Hij houdt zich sowieso niet aan de regels van het RIVM waarin staat dat je maar één gast mag ontvangen met Pasen.

Judas heeft gelijk vind ik. De schuld ligt niet bij mij en we zijn allemaal maar mensen van vlees en bloed. Mensen die onderweg zijn. Onderweg en op zoek naar liefde, aandacht en genegenheid. Ook Kees. Ik denk dat hij het even niet meer zo helder zag vandaag en ik ben benieuwd wie Kees ziet wanneer hij in de spiegel kijkt tijdens het tandenpoetsen vanavond.

Om privacyredenen zijn de namen uit dit stuk gefingeerd.

Petrie van Dorp (50) heeft een relatie met Peter, twee dochters (30 en 21), een zoon (18), een hond en een kat. Ze is auteur en columnist. Sinds een paar maanden werkt ze ook als callcentermedewerker bij de coronatestlijn. Gewoon, omdat ze graag haar steentje wil bijdrage aan de maatschappij. Elke week deelt Petrie haar ervaring op Libelle.nl.

