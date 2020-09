Schokkende ontdekking: coronavirus kan hersenschade veroorzaken

Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben een schokkende ontdekking gedaan. Zij kwamen erachter dat het immuunsysteem op hol kan slaan bij een coronabesmetting. En dat kan voor hersenschade zorgen.

Het onderzoek werd zaterdag gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet Microbe.

“Goed mis”

Paul van der Valk is patholoog bij het Amsterdam UMC. Samen met zijn team bestudeerde hij daar de hersenen van elf overleden coronapatiënten. Al gauw viel het hem en zijn team op dat tien hersenen sporen bevatten van een afweercel die niet in de hersenen thuis hoort. “Dan weet ik als patholoog: hier is iets goed mis.”

Afweercellen in hersenen

Bij nader onderzoek kwam Van der Valk er met zijn team achter dat de afweercellen, zogeheten T-lymfocyten, bij de overleden patiënten in de hersenen en het ruggenmerg bleek te zitten. Dat is vreemd. “Dit zijn cellen die de hersenen normaal gesproken weert”, legt Van der Valk uit aan Nieuwsuur. “Maar bij de coronapatiënten zagen we dat ze de bloedbaan hadden verlaten en het hersenweefsel binnentraden.” Volgens Van der Valk is dat geen goed teken.