Door het coronavirus moet Sanne haar bruiloft verzetten: “Het is jammer, maar gezondheid gaat boven alles"

Al een jaar is Sanne (29) bezig om met haar partner haar droombruiloft te plannen. In de lente, op 30 mei, aan een meer. Maar nu de coronamaatregelen tot 1 juni gelden, loopt dat net even anders. Zoals het er nu uitziet moet de bruiloft verzet worden.

Sanne: “Toen in februari het coronavirus echt naar Nederland overwaaide en er maatregelen kwamen, hadden we dit nog niet zien aankomen. Je mocht destijds geen handen meer schudden. Maar dat we in zo’n korte tijd over moesten gaan tot deze ingrijpende maatregelen, hadden we toen niet verwacht.”

Nuchtere Hollanders

“Mijn vriend en ik zijn al 13 jaar samen toen hij mij ten huwelijk vroeg. We wisten al snel waar en wanneer we wilden trouwen en hebben een jaar van tevoren de locatie al geboekt. Dan is het toch jammer als het ineens toch niet door kan gaan nu. Maar we zijn allebei nuchtere Hollanders en beseffen heel goed dat gezondheid boven alles gaat.”

Geluk bij een ongeluk