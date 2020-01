Dit zijn de symptomen van het coronavirus

Nu ook in Europa meerdere mensen besmet zijn met het coronavirus, is het virus in Nederland gekenmerkt als A-ziekte en wordt het hoogste niveau van waakzaamheid gehanteerd. Maar wat is het coronavirus nou precies en waar herken je het aan?

Wij leggen de basis even voor je uit.

Advertentie

Wat is het coronavirus?

Het coronavirus is op zichzelf geen nieuw virus. Eerder al kwam het virus voor in 2 andere hoedanigheden. Deze zijn beter bekend als het MERS-virus en het SARS-virus. Sinds ongeveer een maand is er in China een nieuwe vorm van het coronavirus opgetreden. Al lijkt de ziekte, vergeleken met cijfers over het griepvirus, niet gevaarlijker dan dat, is er toch onrust. Dat komt omdat het een nieuw virus is en er nog weinig over bekend is. Er wordt dan ook erg voorzichtig mee omgegaan. In China zijn verschillende steden afgesloten van de buitenwereld en in Nederland worden vermoede patiënten verplicht in quarantaine geplaatst om verdere besmetting te voorkomen.

Waar komt de naam vandaan?

Het coronavirus dankt zijn naam aan zijn vorm. Wanneer het virus onder een elektronenmicroscoop wordt gelegd, zie je een bolletje met uitsteeksels. Deze vorm heeft iets weg van een kroon en kreeg daarom de Latijnse naam hiervoor: corona.