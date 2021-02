Precies een jaar geleden werd bij een Nederlandse patiënt voor het eerst het coronavirus vastgesteld. Tijd om terug te blikken én vooruit te kijken.

In maart 2020 sprak Libelle met Marion Vaes-Jacobs (64). Zij was een van de eerste personen die besmet raakte met virus. Er was toen nog vrij weinig over bekend en de testen waren schaars. Momenteel gaat het goed met haar, maar dit heeft lang geduurd. Vanwege de klachten duur het maar liefst vier maanden tot ze weer aan het werk kon. Pas sinds januari voelt ze zich weer de oude. In dit nieuwe interview blikt ze terug op deze heftige tijd.

Advertentie

Toekomst

En Marion is duidelijk niet de enige, want iedere dag hebben duizenden mensen met het virus te maken. Kortom: een jaar na de eerste besmetting zijn we nog steeds niet van covid-19 af. NOS ging daarom in gesprek met verschillende wetenschappers over hoe zij de toekomst voor zich zien. Zal corona ooit weggaan?

Endemisch

De wetenschappers zijn het allemaal met elkaar eens: nee, het coronavirus zal nooit meer helemaal weggaan. Dit is niet reëel gezien het aantal nieuwe infecties en mutaties. “Het virus zal wereldwijd blijven circuleren en dus terugkomen”, zegt microbioloog Marc Bonten. Dit wordt ook wel endemisch genoemd en betekent eigenlijk dat iedereen ermee in aanraking komt en gedeeltelijke afweer zal kunnen opbouwen. Hierdoor nemen de effecten mogelijk af, waardoor de klachten ook minder worden.

Soms een piek

Mocht het virus seizoensgebonden zijn, zoals bij influenza, dan wordt dit epidemisch genoemd. In dat geval krijgen we volgens epidemioloog Frits Rosendaal ieder jaar te maken met een golfje. “Vanwege de toenemende immuniteit zullen we er ieder seizoen minder last van hebben. In slechte jaren zal het virus, net als bij griep, tot pieken leiden”, stelt microbioloog Andreas Voss.

Lage weerstand

De effecten van het virus kunnen de komende jaren misschien in ernst afnemen, maar er zullen altijd mensen zijn die corona krijgen. “Vooral mensen met een verlaagde weerstand, als secundaire ziekte. Een kankerpatiënt die ook covid-19 krijgt of een hartinfarct door Sars-CoV-2. En soms een uitbraak, vooral in instellingen met groepen heel vatbare mensen”, zegt microbioloog Alex Friedrich.

Vaccin

Vaccins zouden een oplossing kunnen bieden, maar hoe dat precies gaat uitpakken is volgens de wetenschappers nog niet helemaal duidelijk. Zo is nog niet bekend of we ieder jaar opnieuw ingeënt moeten worden. De vaccins zijn zo nieuw dat niemand weet hoe lang ze beschermen tegen het virus. Volgens immunoloog Dimitri Diavatopoulos kan het zijn dat er te zijner tijd ‘boostervaccinaties’ nodig zijn. Dit zijn een soort herhalingsprikken, net zoals met andere vaccins. “Maar dat dit jaarlijks nodig is, lijkt mij eerlijk gezegd onwaarschijnlijk.”

Vragen over het coronavaccin? Dokter Rutger geeft antwoord:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS. Beeld: Getty Images