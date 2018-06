Corry blijft volgens kijkers 'Mr. Frank Visser doet uitspraak' wel héél opvallend stil

Henk en Corry wonen al 22 jaar in Diemen en wilden eindelijk gaan genieten van hun rustige, oude dag. Dat zit er helaas niet in, want sinds hun bovenburen een nieuwe laminaatvloer hebben, is er alleen maar herrie in de tent. Mr. Frank Visser biedt hulp.

Laminaatvloer

Geluidsoverlast is een van de meest voorkomende oorzaken voor burenruzies. Zo ook bij Henk en Corry, die al meer dan 22 jaar in hetzelfde appartement in Diemen wonen. Hun bovenburen Eric en Marcella hebben onlangs een nieuwe laminaatvloer gelegd en sindsdien is het hek van de dam. Deze nieuwe vloer zorgt namelijk voor heel wat geluidsoverlast. Eric en Marcella snappen er niets van en vinden dat de onderbuurman gewoon moet stoppen met zijn gepest en getreiter.

Zeuren

Als je met pensioen bent, heb je toch geen zin om de hele dag te gaan zeuren bij de buren? Volgens de kijkers op Twitter moeten Henk en Corry zich niet zo druk maken en gewoon gaan genieten van hun oude dag. Het is namelijk bij lange na niet zo erg dat ze er nachten van wakker liggen.

Stilte

Daarnaast valt bij de kijkers op dat vooral Henk met de geluidsoverlast zit. Zijn vrouw Corry blijft namelijk opvallend stil. Totdat ze aan het eind van de aflevering ineens toch haar mond even opentrekt en laat weten hoe de vork in de steel zit.

#mrfrankvisser Henk houdt niet van geluiden. Corrie is ook al jaren afgeseald — Dutch J (@lala22land) June 11, 2018

#mrfrankvisser Als Corrie nou eens gaat praten, hoort Henk die geluiden niet meer — Dutch J (@lala22land) June 11, 2018

Corrie kan praten 🎉 #mrfrankvisser — Karen Haazelager (@KHaazelager) June 11, 2018

Mooi! En nu gewoon je tetter houden Henk!! #mrfrankvisser — Anneke Woudt (@AnnekeWoudt) June 11, 2018

#mrfrankvisser heeft Corrie wel een polsslag? — Lin (@linvann) June 11, 2018

Bij de onderbuurman zal het wel de hele dag muisstil zijn. Van Corrie zegt geen woord. Dan ga je je wel storen aan geluiden. Maar ja je woont in een flat waar je kan verwachten dat je leefgeluiden hoort. #mrfrankvisser — Henk Noordhoff (@henknoordhoff) June 11, 2018

Je zal als vrouw met zo’n vreselijke kerel samen moeten leven. Totale depressie. #mrfrankvisser pic.twitter.com/srXCJl3lN5 — City Poesjen (@AmberMeijlink) June 12, 2018

Bron & beeld: Twitter