Mariska’s zoon (12) is op weg om de nieuwe Max Verstappen te worden: “Op zijn 6e zat hij al in een kart”

Mariska (48) heeft samen met haar partner Jan Lammers, voormalig F1-coureur en -analist, een zoon, René (12). René is Nederlands kampioen karten in zijn leeftijdscategorie en een veelbelovend racetalent. Mariska: “Bang voor een horrorcrash ben ik niet. Daar denk ik niet aan.”

“De passie voor racen is René met de paplepel ingegoten. Kan haast niet anders, want hij is geboren in een echt racegezin; Jan en ik komen allebei uit die wereld. Ik was nog jong toen mijn ouders uit elkaar gingen. Na de scheiding bleef ik bij mijn vader wonen, een autosportliefhebber die zelf ook graag racete. Zo kan het dat we om het weekend op een ander circuit stonden. Als klein meisje ging ik vaak met hem mee, we reisden wat af samen. Soms voelden we ons net een rondreizend circus. En precies zoals kinderen worden geboren in een circusfamilie is René in een racefamilie geboren.”

Maxicosi in raceauto

“Ik geloof dat René vijf maanden oud was toen Jan voor het eerst een rondje over het circuit reed, in een raceauto, met René naast zich in de maxicosi. René vond het fantastisch! De liefde voor snelheid zat er dus al vroeg in. Voor zijn zesde verjaardag kocht Jan een goedkope kart. ‘Ga daar maar mee spelen’, zei hij. En toen is het zaadje geplant. René was er direct gek van. In eerste instantie probeerde Jan het nog tegen te houden. Karten is een dure sport, dus als je daar verder in wilt, komen er dingen bij kijken zoals sponsoring regelen, en daar zat hij niet bepaald om te springen. Maar er was geen houden aan. René wilde dit.”

Ambulance op het circuit

“René’s eerste race kan ik me nog goed herinneren. Ik stond samen met mijn vader langs de baan en aan de start stonden allemaal kleine Calimerootjes, met die helmpjes op. Ik realiseerde me dat ze over een paar seconden met z’n allen door die eerste bocht zouden scheuren. ‘Ik weet eigenlijk niet of ik dit wel zo leuk vind’, zei ik tegen mijn vader. ‘Wen er maar aan’, zei hij toen, ‘dit heet loslaten. René vindt dit leuk, dus jij moet dit ook leuk vinden.’ En zo is het. Sindsdien is die angst voor een horrorcrash weg. Daar denk ik niet meer aan. Natuurlijk is het weleens confronterend als een ambulance de baan op komt, maar mede door de ambitie van René ben ik net zoals hij gaan denken: it’s all in the game, gewoon weer doorgaan en de snelste zijn.”

Qualitytime

“René heeft een enorme winnaarsmentaliteit. Sinds dit jaar rijdt hij in Italië voor een Italiaans team. Daar vinden de World Series of Karting plaats, de Champions League van de kartsport. Omdat hij in Nederland op een speciale topsportschool zit reist hij bijna ieder weekend op en neer naar Italiaanse en andere Europese circuits. En ik ga overal mee naartoe. We vertrekken meestal op donderdagavond en komen op maandag of dinsdag weer thuis. Zo hebben we veel qualitytime samen. Als het even kan gaat Jan ook mee, zo beleven we dit avontuur echt met z’n drieën. Een beetje Kuifje op avontuur, zo voelt het, altijd op doorreis. Ondertussen ben ik een expert geworden in het doorspitten van booking.com om de kosten van de hotels nog enigszins te drukken.”

Gelukspijn

“We genieten van ieder moment; het samenzijn, het racen, het reizen, de ervaringen. Natuurlijk, René droomt ervan om ooit uit te komen in de Formule 1, maar wat mij betreft is de weg ernaar toe minstens zo leuk als het doel zelf. Soms heb ik last van ‘gelukspijn’: René is geboren op een zondag, een echt gelukskind. Dan denk ik: waar hebben wij dit allemaal aan te danken?”

Interview: Paulijn van der Pot. Beeld: privé