Prins Harry maakt een leuke én creatieve carrièrestap

De Britse prins Harry gaat aan een spannende, nieuwe klus beginnen.

Hij zal in de laatste week van 2017 gasthoofdredacteur zijn bij een radioprogramma van de BBC.

Hier gaat het over

Het gaat om de show ‘Today’, die wekelijks zo’n 7 miljoen luisteraars heeft. Harry vindt het fijn dat hij het zo met een groot publiek over een aantal onderwerpen kan hebben die hem nauw aan het hart liggen. Hij weet al een beetje waar hij het over wil hebben. Zo wil hij praten over geestelijke gezondheid en jeugdcriminaliteit.

Harry is het 2e lid van het Britse koninklijk huis dat meewerkt. In 2004 was Sarah Ferguson, de Hertogin van York, de eerste die gasthoofdredacteur was bij de BBC.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: nu.nl. Beeld: ANP