Cristiano Ronaldo deed iets ontzettend liefs voor 'onze' Lieke Martens

Lieke Martens is verkozen tot beste voetbalster van Europa. En die felbegeerde titel, resulteerde in een tête-à-tête met Cristiano Ronaldo.

Ronaldo is namelijk voor de zoveelste keer uitgeroepen tot voetballer van Europa. Blijft bijzonder, maar hij deed er alles aan om de spotlight op Martens te richten. De Portugees was een echte gentleman en schat van een vent, als we Lieke mogen geloven.

Applaus

“Ronaldo was echt superlief”, vertelt Lieke aan het AD. “Hij vroeg aan de mensen in de zaal speciaal een applaus voor mij. Dat vond ik zo mooi van hem, echt.” De sportvrouw kijkt enorm tegen voetbalhelden als Ronaldo op. “En dan laten ze nu merken dat zij jou ook waarderen. Het lijkt wel een film, zo fantastisch dit. (…) Man, je wilt niet weten hoe gelukkig ik ben.”

‘Ga maar lekker zitten, schat’

Ook tijdens de persconferentie na de uitreiking liet Ronaldo zijn waardering naar Lieke blijken. “Ga maar lekker zitten, schat. Dit is jóuw moment”, zei de Portugese hunk terwijl hij haar stoel aanschoof. Yep, Lieke is tot op zekere hoogteverknocht aan de sportheld. Dat zal haar vriend Kevin vast ook wel begrijpen.

Jurk uit Amsterdam

Lieke droeg op de speciale avond een prachtige galajurk met een bloempatroon van metallic details. Ook met dit gewaad representeert de voetbalster Nederland: het is namelijk van het Amsterdamse merk MMI.

I’m speechless! Thank you for all the support and a special thanks to my teammates and family, without them I couldn’t achieve this!❤ pic.twitter.com/djd8WZm0wO

— Lieke Martens (@liekemartens1) 24 augustus 2017