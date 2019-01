Kijkers starten crowdfunding voor familie Te Winkel uit 'Steenrijk, Straatarm'

Na de hartverwarmende aflevering van Steenrijk, straatarm woensdagavond, hebben meelevende kijkers besloten om ook een steentje bij te dragen.

Er is een crowdfunding gestart voor de familie Te Winkel. En de teller staat nu al boven de 4.000 euro. “Deze lieve mensen verdienen beter. Wat een liefde voor elkaar!”, schrijft de initiatiefnemer van de geldinzameling op de doneeractiepagina.

70.000 euro schuld

In de aflevering van Steenrijk, straatarm vertelde alleenstaande vader Robert te Winkel hoe hij samen met zijn vier kinderen van zeventig euro per week probeert rond te komen. Aan zijn scheiding hield hij namelijk een schuld van 70.000 euro over. Het rijke koppel met wie de familie Te Winkel een week van huis ruilde, besloot met een bingoavond geld voor hen in te zamelen. Hartverwarmend. Maar daar mag bést wat meer geld bij, besloten kijkers dus.

Het doel van de crowdfunding is om 10.000 euro in te zamelen, als ‘steuntje in de rug’. Wil jij ook een bedrag doneren? Dat kun je hier doen.

Bron: Doneeractie.nl. Beeld: SBS 6

