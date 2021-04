De vijfdelige docu De kinderen van Ruinerwold heeft veel stof doen opwaaien. Toen in 2019 bekend werd dat een kinderrrijk gezin in Drenthe al jaren in complete afzondering van de bewoonde wereld leefde, was Nederland in shock. Esther Suurmond is bevriend met het oudste ‘Ruinerwoldkind’ en besloot een crowdfundingsactie en stichting op te richten om de kinderen financieel te kunnen ondersteunen.

En die actie blijkt niet aan dovemansoren gericht: was het streefbedrag 270.000 euro – daardoor zou ieder kind namelijk 30.000 euro krijgen – inmiddels staat de teller (op het moment van schrijven) op ruim 357.000 euro. De doneeractie stopt op 25 april, dus de kans is groot dat het bedrag nog wel even op zal lopen. Op de website van de doneeractie schrijft Suurmond dat we ‘het verleden niet kunnen veranderen, maar de toekomst misschien wel iets makkelijker kunnen maken’.

Ruinerwold

De negen kinderen zijn opgegroeid zonder officieel opgeleid te zijn. Waar de meeste kinderen de basisschool en middelbare school hebben afgemaakt, zijn sommige Ruinerwoldkinderen daar niet eens geweest. Ze zijn inmiddels (jong)volwassen en proberen een beetje te wennen aan het dagelijks leven waar wij zo aan gewend zijn. De ontwikkeling die ze vroeger niet hebben gehad, kunnen ze nu langzaamaan in gaan halen. Het geld dat is gedoneerd wordt gereserveerd door de stichting van Suurmond en wordt verdeeld over de komende vijf jaar.

Verzorging

Maar educatie van de Ruinerwoldkinderen is niet de enige bestemming voor het geld. Omdat de kinderen opgesloten hebben gezeten, hebben ze ook geen kans gehad op goede verzorging. Denk hierbij aan de halfjaarlijkse tandartscontrole, eventueel de orthodontist voor een beugel en op z’n tijd een bezoek aan de huisarts. Waar ook aan gedacht moet worden, is het vinden van een geschikte woning en de inrichting daarvan, een rijbewijs en jobcoaching. Want ook het vinden van een baan zal even wennen zijn voor de jongvolwassenen.

Nu de kinderen minimaal 30.000 euro per persoon tot hun beschikking hebben, kunnen ze aan een zelfstandige, vrije toekomst denken. Suurmond laat via de crowdfundingspagina het volgende weten: “De oudste kinderen kunnen het nog niet bevatten. Het voelt als erkenning vanuit de maatschappij en wordt als hartverwarmend ervaren.”

Bronnen: LINDA., Stichting Kinderen van Ruinerwold. Beeld: BrunoPress.