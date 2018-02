Plussize modellenwedstrijd: hoe curvy moeten de kandidaten zijn?

In de modewereld komt steeds meer ruimte voor modellen die niet in maatje 32 passen. RTL speelt in op deze trend en komt op 26 februari met de talentenjacht Curvy Supermodel. Maar wat betekent dat nu eigenlijk, curvy?

In Curvy Supermodel gaan 20 kandidaten met elkaar de strijd aan verkozen te worden tot hét nieuwe, internationale plussize model. In de jury zit onder andere curvy topmodel Daniëlle van Grondelle (maat 42, 1.80 meter en 80 kilo).

Niet dik

In een interview met Glamour vertelt Daniëlle dat curvy in de modellenwereld iets anders betekent dan in de ‘gewone wereld’. “Wat ik vaak hoor is: “Jij een plussize model? Maar je bent helemaal niet dik!” Een plussize model is ook helemaal niet dik, we moeten in shape zijn en hebben een gewone, gemiddelde maat”, vertelt ze. De maten voor plussize modellen beginnen bij maat 38, maar de meeste modellen hebben maat 42. “Daar worden ook de samples in gemaakt.”

Curvy Supermodel zocht kandidaten vanaf maat 40. Benieuwd naar de 20 geselecteerde dames? Bekijk de foto’s hier.

Bron: Glamour, RTL. Beeld: ANP