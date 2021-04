Heb jij een voucher van het failliete D-reizen? Dit moet je weten

Dinsdag werd bekend dat reisorganisatie D-reizen failliet is verklaard. Als je een voucher van D-reizen hebt of een reis hebt geboekt bij de organisatie vraag je je vast af of je het geld nog terugkrijgt. Wij leggen je uit waar je recht op hebt.

Door de coronacrisis kwam er zo goed als geen geld meer binnen bij D-reizen, waardoor het bedrijf al langere tijd met grote financiële problemen kampte. Aan het AD laat Babs van der Staak van de Consumentenbond weten wat de gevolgen voor consumenten zijn van dit faillissement.

Zij vertelt: “Of je je geld terugkrijgt, dat is even afwachten. Dat ligt heel erg aan wat voor boeking je hebt gedaan. Als je het afgelopen jaar een boeking hebt gedaan voor een pakketreis die geannuleerd is, dan heb je een voucher gekregen. Als daar een SGR-garantie op zit, van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, dan zal die stichting jou het voucher terugbetalen.” Ze laat hierbij wel weten dat je je zelf moet melden bij de SGR, want zij weten niet dat jij een voucher hebt. Dit kan op deze website.

Geannuleerd ticket

Losse hotelovernachting of los vliegticket? “Als je geen voucher hebt voor een pakketreis, maar een los ticket dat is geannuleerd het afgelopen jaar, dan zit daar geen garantie op. Het is dan echt afwachten wat er met het bedrijf gebeurt of je je geld nog terugkrijgt of niet”, legt Babs uit.

Pakketreis in de toekomst

Heb je een reis geboekt die nog op de planning stond, bijvoorbeeld voor komende zomer? En heb je al betaald? Dan geldt eigenlijk hetzelfde: “Als je een pakketreis hebt geboekt, staat als het goed is de SGR-garantie op je boekingsbevestiging vermeld. Als deze reis nog niet geannuleerd is, zal de SGR contact met je opnemen. Ze gaan dan met jou op zoek naar een oplossing. Zo kan je geld terugbetaald worden, maar het kan ook zijn dat een andere reisorganisatie de reis overneemt.”

Losse vlucht of overnachting

Geen pakketreis geboekt? Dan blijft het even afwachten: “Ook hier is het bij een los vliegticket of een losse hotelovernachting nog even afwachten.” Volgens Babs ligt het eraan of D-reizen de luchtvaartmaatschappij of het hotel al betaald heeft voor jou. Als dit wel zo is, heb je mazzel, omdat het geld dan niet meer bij D-reizen is. Het kan dan zijn dat je reis gewoon doorgaat, maar als er nog niet voor je betaald is, is het nog afwachten. “Als de curator zich over faillissement gaat buigen, zul je je moeten melden bij de curator. Helaas sluit je als consument dan wel vaak achteraan in de rij”, aldus Babs.

Bron: AD. Beeld: Getty Images